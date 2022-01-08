حجز تذاكر بوليفارد رياض سيتي 2022 برابط مباشر

حجز تذاكر بوليفارد، هو أكبر مناطق موسم الرياض ويمثل الحدث الأهم باعتباره صرحاً ترفيهيا وسياحيا، قد بدا بشكل رسمي افتتاحه من قبل هيئة الترفيه السعودية اعتباراً من الإثنين, 01 نوفمبر 2021 – الجمعة ويستمر حتى تاريخ 01 أبريل 2022، يقسم بوليفارد الرياض إلى 8 مناطق جذب، ومن ضمن المناطق منطقة ستوديو المتضمنة فعاليات مثل تجربة مسامير، فود تركات، واقسام العاب، وحلبة تزلج. دعونا نقدم لكم دليلاً شامل لأبرز مناطق البوليفارد، وكذلك أسعار بوليفارد رياض سيتي 2021 والرابط المخصص لشراء التذاكر.

بوليفارد رياض سيتي

الرياض بوليفارد سيتي هو أكبر فعاليات موسم الرياض، تم تصميمه على أساس من الذوق الرفيع ليجذب الجمهور إليه بالترفيه والسياحة مع ثمان مناطق ثانوية يتكون منها وهو ثلاثة أضعاف حجمه السابق، تضم كل منطقة في البوليفارد سلسلة من المطاعم والمقاهي والمهرجانات وأكثر من 70 متجر للتسوق.

ويتميز بوليفارد موسم الرياض 2022 بمنطقة النافورة حيث الإضاءات المشعة وأصوات الموسيقى المنسجمة ضمن جو ساحر، وتضم بحيرة جميلة على مساحة خمسة وثلاثين ومتر مكعب. من مناطقه أيضا جاردن، ستوديو، سكوير، افالانش، وغيرها من المناطق التي تستجلب الترفيه المتقن، وهو ما يصور بوليفارد في قمة توهجه ومقصد سياحي مهم يقوى خطط المملكة العربية السعودية بجعل عاصمتها “الرياض” جذباً سياحياً في إطار رؤية 2030 التي تسعى لاستكمالها.

أسعار تذاكر بوليفارد سيتي

إن دخول منطقة بوليفارد الرياض يتطلب شراء تذكرة عبر موقع تكت ماكس، بخلاف الأطفال تحت سن 12سنة فمسموح دخولهم مجاناً وكذلك يوم الاثنين يكون الدخول مجاني للجميع، وتبدأ أسعار التذاكر في البوليفارد 55 ريال سعودي للتذكرة الواحدة في أيام الاسبوع، و110 ريال في عطلة نهاية الأسبوع.

متى بوليفارد الرياض يفتح

صرح القائمون على موسم الرياض بوليفارد عن استمراره في استقبال الزوار حتى تاريخ 1 ابريل من العام المقبل 2021، وقد تحددت ساعات العمل للبوليفارد وفق ما يرد في الجدول التالي وذلك لدخول حاملي التذاكر في تلك الأوقات