للعاطلين عن العمل اطلب الآن قرض العمل الحر منتج نفاذ بنك التنمية الإجتماعية وشروطه

يوفر بنك التنمية الاجتماعية قروض ومنتجات تمويلية عديدة ومن أهمها منتج نفاذ للعمل الحر فهو متاح للعاطل والموظف في المملكة وجاء هذا الإعلان هدف مساعدة القادرين على العمل لتنفيذ مشروعاتهم وتحسين مستوى المعيشة والحصول على دخل يعينهم على توفير إحتياجاتهم ولهذا المنتج العديد من المزايا أهمها أنه يمكن أخذ قرض أو تمويل مالي يصل حتى 120 ألف ريال سعودي كما أن هناك العديد من طرق التقسيط والسداد الميسرة من قبل بنك التنمية السعودي وسوف نعرض لكم من خلال هذا المقال عن أهم الشروط التي يضعها بنك التنمية الاجتماعية السعودي للحصول على منتج نفاذ للعمل الحر ومميزات الحصول عليه، ومقالي اليوم سوف اوضح شروط الحصول على القرض مزاياه وكيفية التقديم عليه، ويجب توفر الشروط اللازمة للحصول على القرض حتى يتم الموافقة على طلب التمويل من المتقدم حيث يتح بنك التنمية الاجتماعية الذي يعرف باسم بنك التسليف والادخار السعودي التمويل أمالي حتى 120 ألف ريال سعودي ويتيح التمويل إلى جميع المواطنين سواء العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي أو العاطلين متاح لكل من تقدم شرط توفر الشروط.

الشروط الواجب توافرها للحصول على منتج نفاذ للعمل الحر:

للحصول على قرض العمل الحر لابد من توفر عدة شروط للحصول على القرض بكل سهولة ويسر اهمها مايلي:

يجب على الشخص الذي يتقدم للحصول على القرض أن يكون سعودي وليس لديه أي جنسية أخرى.

يشترط ان تكون بطاقة الهوية العائدة للشخص المتقدم للحصول على القرض، ويشترط أن تكون هذه الهوية سارية

ضرورة توافر وثيقة العمل الحر من وزارة العمل وإرسالها للبنك للموافقة على طلب تمويل العمل الحر.

أن يكون لدى الشخص المتقدم سجل ائتماني حسن

يتراوح أعمار الأشخاص المتقدمين بين 18 حتى 60 عام ولا يتجاوز ذلك.

يكون الدخل الشهري كما هو متفق مع إدارة العمل على أن يكون بحد أقصى 20 ألف ريال سعودي.

لكي تحصل على القرض المقدم من قبل البرنامج ضرورة تقديم كافة الملفات والمستندات المطلوبة

مزايا منتج نفاذ للعمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية:

لقرض نفاذ للعمل الحر مزايا عديدة اهمها مايلي:

قرض بدون فؤائد فلا يحتاج المتقدم إلى دفع أي فوائد مالية شهرية.

من مزاياه انه يتم دفع رسوم إدارية تبلغ 4000 ريال سعودي ولكن مرة واحدة فقط.

من مزايا القرض السداد والتقسيط على 24 شهر.

ومن ضمن هذه المزاية يوافق أحكام الشريعة الإسلامية

يمنح التأمين إذا توافرت فيه هذه الصفات وهي إعفاء لأسرة المتوفى أو بسبب العجز الكلي.

طريقة التقديم على تمويل العمل الحر بنك التنمية الإجتماعية:

للحصول على القرض يجب اتباع عدة خطوات وهى كالتالي: