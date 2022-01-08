لاتتردد سلفتك الفورية لسداد ديونك وفك عثرتك 5000 تمويل فوري من سلفة دون ضامن

متاح وبشروط ميسرة أسرع تمويل للمحتاج خلال دقائق وتمويلك فى حسابك سلفة تقدم أسرع تمويل من 1000 ريال الى 5000 ريال فورا بدون ضامن وبدون تحويل راتب بأقساط ميسرة وبدون فوائد، حيث يعتبر تمويل سلفة أحد التمويلات الشخصية التي توفرها منصة سلفة لسداد الديون الفوري لجميع المواطنين بالمملكة ، ويتميز تمويل سلفة بأنه سريع وفوري، ويمكن لأي فرد من أفراد المملكة الحصول عليه واستعماله في سداد الفواتير والديون، وهو تمويل يمكن استعماله في حالات الطوارئ، ويمكن التقديم والحصول عليه في حالة توافر شروط التقديم، واليوم أوضح شروط الحصول على سلفة وكيفية التقديم على تمويل سلفة الفوري حيث حددت منصة سلفة على موقعها الإلكتروني مجموع من الشروط التي يجب توافرها قبل التقديم على تمويل سلفة لسداد الديون الفوري ومن ينطبق عليه الشروط يتم ايداع سلفة في حسابه خلال دقائق.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي تمويل سلفة الفوري:

للحصول على تمويل سلفة الفوري بدون تحويل راتب وبدون ضامن يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

في حالة رغبة المتقدم في الحصول على قرض سلفة يجب أن يكون سعودي الجنسية

يشترط للحصول على تمويل سلفة أن لا يقل السن عن 18 عام وأن لا يزيد عن 60 عام.

يشترط للحصول على تمويل سلفة أن يكون عامل غير عاطل او موظف بالعمل، ويجب ألا تقل مدة العمل عن ثلاثة شهور لمن يعمل بالقطاع الحكومي، و ستة شهور بالقطاع الخاص.

يشترط أن يكون الدخل الشهري للشخص المتقدم حوالي 4000 ريال سعودي في الشهر ولا يزيد عن ذلك.

كيفية الحصول علي تمويل سلفة الفوري:

للحصول على سلفة الفوري يجب اتخاذ عدة خطوات اهمها مايلي: