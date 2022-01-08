الرسوم المقررة على ترخيص أنواع المركبات وإتاحة إصدار رخصة الأجرة العامة للنساء

لقد زفت هيئة المرور خبر سار في بداية هذا العام بعد أن صدرت الأوامر السامية بإصدار رخص لمن أراد من النساء بقيادة سيارات الاجرة ويتساوى مع الرجال في هذا الشأن، واعتبره المواطنين بشرى سارة فى بداية عام 2022 لجميع النساء فقد أعلنت هيئة المرور بالمملكة السعودية عن إتاحة إصدار رخصة الأجرة العامة للنساء في أكثر من 18 مدرسة تعليم قيادة السيارات، وذلك في عدد من المدن السعودية وهي:”الرياض، جازان، حائل، الشرقية، عسير الطائف، جدة الجوف، نجران”، ومن خلال مقالي سوف نوضح تفاصيل اصدار رخصة الاجرة العامة للسيدات في السعودية، وبعد أن سمحت السلطات بالمملكة السماح للنساء بقيادة السيارات بعد أن منعت لأعوام وقرون لكن تم اخيرا السماح لهم بقيادة السيارة ثم اتى بعدها الخبر السعيد بإتاحة القيادة وإصدار رخصة قيادة لسيارات الاجرة وهذا الخبر اسعد الكثيرين.

إتاحة إصدار رخصة الأجرة العامة للنساء:

من الجدير بالذكر أن هيئة المرور السعودية أعلنت من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر تويتر عن إمكانية إصدار الرخصة، وقد أكدت على منحها للسيدات خاصة رخصة الأجرة العامة في حوالي 18 مدرسة لتعليم القيادة للنساء، أصبحت السيدات تتسائل بشكل كبير حول كل ما يخص المرور، لتؤكد الهيئة أنه سيتم تطبيق كافة أحكام المرور على النساء والذكور بشكل متساوي وفقا للقرار السامي، حيث سيتم العمل وفقا لللوائح التنفيذية للمرور والضوابط الشرعية.

الرسوم المقررة على الرخص وفقا لكل مركبة:

تحدد بعض الرسوم لترخيص المركبات ولكل مركبة رسوم مقررة سوف نوضحها بالتفصيل كالتالي: