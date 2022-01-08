وزارة الداخلية تعلن مشروع لائحة عقوبات جديدة الأفراد المخالفين في نظام الحج بلا تصريح

قامت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية اليوم بالإعلان عن مشروع لائحة عقوبات جديد للأفراد الذين يخالفون نظام الحج بلا تصريح، حيث أن هذه اللائحة تهدف إلى معاقبة المخالفين لأنظمة الحج المنصوص عليها، وايضا المخالفين للتعليمات، وذلك بهدف ردع جميع المخالفين حتى ينتهي موسم الحج، وتتنوع العقوبات إلي الغرامات أو السجن قد تصل في بعض الأحيان إلى الحرمان من أداء مناسك الحج وسوف نوضح فيما يلي ما هي العقوبات التى توضحها اللائحة.

اللائحة الجديد في أنظمة الحج في المملكة

تشمل اللائحة الجديدة العقوبات للمواطنين المقيمين في المملكة والمخالفين لأنظمة المنصوص عليها وهي كالاتي

يعاقب من يدخل المشاعر المقدسة مثل منى وعرفات والمزدلفة، بدفع غرامة تصل إلى 15 الف ريال سعودي، ويسجل أنه قد حج لهذا العام وفي حالة تكرار المخالفة مرة أخرى يتم مضاعفة العقوبة.

من يؤدي المشاعر المقدسه محرما ولا يكون معه تصريح في مكة المكرمة أو في الحزام الداخلي منها بالاضافه الى محطه قطار خادم الحرمين التي توجد في الارصفة، حيث يتم تطبيق معاقبة وغرامة تصل إلى 10000 ريال سعودي وايضا تضاعف لمن يكرر هذه المخالفة مرة أخرى، كما انه يمنع من أداء الحج لهذا العام.

يتم تنفيذ المادتين السابقتين وذلك من يوم 28 من شهر ذي القعدة لعام 1443 وإذا تم تكرار المخالف مرة ثالثة للعام الثالث على التوالي، سوف يتم تقديمه إلى النيابة العامة لتتخذ معه الإجراءات القانونية التي يمكن أن تصل إلى السجن وتصل إلى شهر أو ستة اشهر.

إذا تم نقل الحجاج بطريقة مخالفة دون الحصول على التصريح يعاقب بغرامة مالية 50,000 ريال سعودي، كما أنها تزيد إذا تكرر هذه المخالفة مرة أخرى ويمكن أن تصل إلى السجن.

إذا كان المخالف من غير المواطنين في المملكة أو من مواطني دول مجلس التعاون سوف يتم إبعاده نهائيا من المملكة، و يحرم من دخول الأراضي المقدسة مرة أخرى.

يتم حظر دخول مكه المكرمه على المقيمين وغير المواطنين، بداية من شهر شوال ولكن يتم استثناء من ذلك المقيمين والعمال في مكة المكرمة بشرط حصولهم على التصريح اللازم من هيئة الجوازات

وزارة الداخلية والهيئات الشرطية هي التي تختص في تنفيذ بنود لائحة، كما أنها هي التي تصدر قرارات المخالفات من وزارة الداخلية أو تكليف لجنة مختصة بذلك

عقوبات أخرى لمخالفي اللوائح في المملكة