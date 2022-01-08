آخر أخبار التعليم السعودي .. قرارات وزارة التربية والتعليم السعودية بشأن الاختبارات

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإصدار بعض الخيارات التي تخص آلية الاختبارات النهائيه في التعليم عن بعد لجميع الطلاب في كافة المدارس، وايضا الطلاب الذين يكون نظام التعليم لديهم حضور، وذلك حرصا منها على صحة وسلامة الطلاب، حيث أنه يتم عقد امتحانات لفئة معينة من الطلاب وهم المصابون بفيروس كورونا والغير محصنين عن بعد وقد أوضح التفاصيل هذه الاختبارات، ومواعيد الاختبارات الحضورية لباقي الطلاب وسوف نعرض هذه التفاصيل فيما يلي.

قرارات وزارة التربية والتعليم السعودية بشأن الاختبارات

انتشرت أخبار عبر مواقع التواصل والمواقع الأخرى عن تغير الدراسة في المملكة العربية السعودية عن بعد، ولكن مجرد اخبار منتشرة ولم تصدر الوزارة أي قرارات تخص هذا الموضوع، حيث تم وقف الدراسة في المدارس التي ظهرت بها حالات لفيروس كورونا من ثلاثة أيام إلى 5 أيام لجميع الطلاب، وايضا العاملين في هذه المدارس وينتظر جميعهم قرارات الوزارة بشأن الاختبارات القادمة

آلية الاختبارات النهائية عن بعد في المملكة

أصدرت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بعد اليات الاختبارات الخاصة بالفصل الدراسي الثاني وهي كالاتي

قررت الوزارة الاختبارات النهائيه للطلاب المصابون بفيروس كورونا بانه سوف يكون عن بعد أو أنه يتم تبديل الإمتحان لهم، وقررت أنها سوف تمنحه فرصت تأجيل أداء هذه الإمتحانات حتى يتم تعافي الطلاب بالكامل.

كما أن الاختبارات سوف تكون عن بعد لفئه الطلاب الغير محصنة التي لم تحصل على لقاح فيروس كورونا بسبب صحي يمنعهم من تلقي اللقاح فهذه الفئه، تعفي تماما من الحضور في المدارس ويكون الاختبارات الالكترونية عن طريق منصات التعليم عن بعد مثل منصة مدرستي

بينما تكون الاختبارات النهائية حضوري بشكل كامل لمن تلقي الجرعات كاملة لقاحات فيروس كورونا، حيث جهزت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس واللجان والمقرات المختلفة التي سوف يؤدي فيها الطلاب الامتحانات من الصفوف الثانوية والمتوسطة ايضا الذين تلقوا جرعات فيروس كورونا.

كما أن منطقة الاحساء أعلنت أن الاختبارات سوف تكون حضورية لجميع الطلاب وايضا الالكترونية لبعض الطلاب الذين لم يتلقوا لقاحات الفيروس، فهم الصفوف الابتدائية التي يطبق عليها نظام الحضور.

كما شهدت وزارة التربية والتعليم في المملكة عن التزام جميع المدارس والطلاب بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامة والتباعد، وعدم استخدام أدوات الغير أو التصفح واستخدام المعقمات بشكل مستمر.

عند ظهور أي حالات إصابة في مدرسه يتم عزل جميع الطلاب، واخذ الاجراءات اللازمة بالنسبة لي المصابين.