السعودية: نعمل على التنسيق واطلاع المختصين من فرنسا بشأن حادث رالى داكار

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، أن الجهة المختصة فى المملكة تعمل على التنسيق واطلاع المختصين من الجانب الفرنسى على نتائج التحقيق والصور والمعلومات والأدلة المتوفرة لدى الجهات المختصة بشأن الحادث الذى تعرضت لهُ سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين فى سباق رالى داكار 2022م، وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية؛ والذى تضمن أن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبين منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية.





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