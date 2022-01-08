ألية الاعتراضات الأهلية my.gov.sa نتائج أهلية الضمان (قبول – رفض) sbis.hrsd.gov.sa

ألية الاعتراضات الأهلية my.gov.sa بوزارة التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد التحديث الجديد بالمنظومة الاجتماعية، تم استقبال تحديث بيانات المستفيدين واستقبال تسجيلات جديدة حتى شهر مايو 2022 المقبل، وأعلنت الوزارة بداية إرسال رسائل الأهلية مع صرف رواتب الضمان في شهر يناير 2022 عبر رسائل sms على الهواتف النقالة لهم، وتوجد رسائل أخرى لم يتم استقبالها بينما يكون على عدم المقبولين تقديم الاعتراضات والتعرف على الآلية الخاصة بذلك.

ألية الاعتراضات الأهلية hrsd.gov.sa نتائج أهلية الضمان (قبول – رفض) sbis.hrsd.gov.sa

قام مستفيدي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باستقبال رسائل قبول الأهلية على الهواتف النقالة بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نزول رواتب يناير 2022 في الأول من جمادي الآخرة 1443، كما قامت الوزارة بالإعلان عن بداية إرسال رسالة الأهلية للمتقدمين والمسجلين الجدد في الضمان المطور الجديد وعلى المقبولين ترقب نزول أسمائهم ضمن رواتب الشهر الجديد بينما يكون على من لم يتسلم رسالة القبول الاستعلام عن الأهلية أو تقديم الاعتراضات على الرابط المخصص لذلك.

الإعلان عن نتائج الأهلية وتسلم رواتب الضمان يناير 2022

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإرسال رسائل اس ام اس للمقبولين في صرف الضمان الاجتماعي المطور بالمنظومة الجديدة وكذلك غير المقبولين وبدا غير المقبولين في البحث عن أسباب الرفض والتعرف أيضا على كيفية تقديم الاعتراض على رابط الضمان الاجتماعي المطور الجديد، بينما قامت الوزارة بصرف رواتب المقبولين بالتسجيلات الجديدة منذ أيام بالحسابات البنكية لهم وأيضا الذين قاموا بتحديث المعلومات الخاصة بهم عبر منصة الدعم والحماية.

أن يتخلف المواطن عن التسجيل بالوقت المحدد أو تحديث البيانات.

كما إذا قام بعدم الإقرار بكافة المعلومات الخاصة بدخل رب الاسرة والتابعين له.

في حالة وفاة المستفيدين من الضمان يتم إيقاف الدعم عنه.

مخالفة الحد المانع للضمان، بحد أدنى لراتب رب الاسرة 1100 ومبلغ 550 ريال للفرد.

أن تقوم المطلقات والارامل والمهجورات بمخالفة قانون الاستقلالية في المسكن لتنفيذ الاستقلالية في الدخل.

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

يمكن الدخول مباشرة على “خدمة تقديم اعتراضات الضمان“. يقوم المستخدم بالدخول على المنصة الوطنية الموحدة، منصة الدعم والحماية الاجتماعية. يتم اختيار أيقونة “الجهات” أعلى الصفحة. يقوم المستخدم باختيار جهة “وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. يتم اختيار ايقونة “الموقع الإلكتروني”. تفتح صفحة “موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية“. يتم اختيار خدمات الوزارة. يقوم المستخدم باختيار خدمات التنمية الاجتماعية. تفتح منصة الدخول الموحدة. يتم التسجيل برقم الهوية وبقية البيانات والرقم السري.

ماهي أسباب عدم قبول الأهليةويكون الحد المانع للضمان بالآلية التاليةكيفية التسجيل في اعتراضات الضمان الاجتماعي عبر منصة الدعم والحماية