بالتفصيل جدول امتحانات الثانوية العامة في الكويت 2022 (العلمي والأدبي) والتعليم الديني حسب بيان وزارة التربية الكويتية

جدول امتحانات الثانوية العامة في الكويت 2022 هو واحد من ضمن الأسئلة التي يطرحها عدد كبير من الطلاب والكثير من أولياء الأمور بشكلٍ عام في جميع انحاء الكويت، وذلك بعدما قامت وزارة التعليم الكويتية بطرح الجداول المقررة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر ان يتم التقدم اليها من جانب الطلاب الثانوية العامة في جميع انحاء الكويت خلال الفترة المقبلة، بناءً على الجدول الزمني المعلن من جانب وزارة التعليم الكويتية الذي يعمل على تنظيم سير العملية التعليمية بشكل عام، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور جدول امتحانات الثانوية العامة في الكويت 2022.

امتحانات الثانوية العامة في الكويت 2022

قامت وزارة التربية والتعليم الكويتية بالإعلان عن الجداول الامتحانية الخاصة سنهاجم الفترة الدراسية الاولى الخاصة بالعام الجاري 2021/2022 خلال الفترة الأخيرة، وذلك تبعا للتقويم الدراسي الخاص بالعام الدراسي الجديد التي تنظم سير العملية التعليمية بشكل عام من موعد امتحانات الامتحانات وموعد بداية الفصول الدراسية المختلفة لجميع المراحل الدراسية بشكل عام، فقد شهدت الأيام الأخيرة الإعلان عن الجداول الامتحانية التي تم تخصيصها بامتحانات كافة الأقسام والفروع للثانوية العامة للعام الدراسي الجاري مثل العلمية والادبية والتربية الدينية، فقد تم تحديد موعد بداية امتحانات الثانوية العامة والتي تبدأ رسميا يوم 29 من شهر ديسمبر 2021، حيث قامت وزارة التربية باجراء بعض التعديلات على عملية اجراء الامتحانات لطلاب الثانوية العامة والمراحل الدراسية المختلفة في جميع انحاء الكويت بشكل عام، فقد تم الإعلان عن منح طلبة صعوبة التعلم مدة إضافية على توقيت الاختبار والتي تصل الى نصف ساعة تقريبا.

جدول امتحانات الصف العاشر الكويت 2022

اليوم والتاريخ من إلى عدد الساعات المجال الدراسي الأربعاء 2021/12/29 الثامنة صباحاً العاشرة والربع صباحاً ساعتان وربع مادة الرياضيات الخميس 2021/12/30 الثامنة صباحاً الحادية عشر وربع ثلاث ساعات وربع مادة اللغة العربية الأحد 2022/1/2 الثامنة صباحاً العاشرة والربع صباحاً ساعتان وربع مادة الأحياء الاثنين 2022/1/3 الثامنة صباحاً العاشرة والربع صباحاً ساعتان وربع مادة التربية الإسلامية الأربعاء 2022/1/5 الثامنة صباحاً العاشرة والربع صباحاً ساعتان وربع مادة الكيمياء الخميس 2022/1/6 الثامنة صباحاً العاشرة والربع صباحاً ساعتان وربع مادة تاريخ الكويت الأحد 2022/1/9 الثامنة صباحاً العاشرة والربع صباحاً ساعتان وربع مادة الفيزياء الاثنين 2022/1/10 الثامنة صباحاً الحادية عشرة وربع ثلاث ساعات وربع مادة اللغة الإنجليزية

جدول امتحانات الصف الحادي عشر الفترة الأولى 2022

جداول امتحانات الصف الثاني عشر 2022 الكويت

جدول امتحانات الثانوية العامة في الكويت 2022

يعتبر جدول امتحانات الثانوية العامة هو الجدول الذي يحدد مواعيد الامتحانات للمواد المختلفة الخاصة بطلاب الصف الثانوية العامة في الكويت، حيث ينظم الجدول موعد بداية وانتهاء امتحانات الشهادة الثانوية في الكويت بجميع المدن بشكل عام، فمن المقرر ان تبدأ الامتحانات الخاصة بالطلاب بداية من يوم الاربعاء الموافق 29 من شهر ديسمبر، والتي تنتهي رسميا يوم الأثنين الموافق 10 من شهر يناير للعام الجديد 2022 بناء على الجدول المعلن رسميا من جانب الوزارة.