جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة إن حصيلة الفيروس بلغت 300 مليون، و42 ألفا و439 إصابة وذلك عند الرابعة إلا ربعا، من بعد ظهر اليوم، بتوقيت غرينتش.
وأوضحت الوكالة أن تلك الإحصاءات تشمل كل الحالات التى تم إعلانها منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة فى الصين عن تفشى المرض لأول مرة فى أواخر ديسمبر 2019.
وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أعلنت أرقاما مماثلة، وذكرت أن إجمالى عدد الإصابات بفيروس كورونا فى العالم ارتفعت إلى أكثر من 300 مليون إصابة، وأضافت الجامعة أن إجمالى عدد الوفيات ارتفع إلى أكثر من 5.4 مليون وفاة.
وبحسب بيانات الجامعة فقد تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ833.987 حالة وفاة، وبلغ إجمالى الإصابات فيها 58.487.665.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيروس كورونا يصيب أكثر من 300 مليون شخص فى العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.