مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد من أكثر عمليات البحث اليومي عبر مؤشرات البحث العالمية في جوجل لتقديم المساعدة المالية العاجلة لأبناء الشعب السعودي، حيث يسعى الفقراء المديونين أو الغارمين للبحث عن سبل تقديم الدعم العال لهم من خلال المؤسسات الاجتماعية الحكومية أو الخيرية الخاصة، وقد قام مكتب الأمير عبد العزيز بن فهد منذ فترة قليلة بتقديم الدعم العاجل لعائلة الشمري بعد الحادث الالي الذي تعرضوا له وفقدانهم ما يمتلكوا، وللأمير العديد من الايادي البيضاء بالمملكة ويتطلع الآلاف للحصول على مساعدته.

“الاتصال” مساعدات الأمير عبد العزيز بن فهد [email protected] (بريد إلكتروني- واتساب)

الأمير المبجل عبد العزيز بن فهد هو ابن الملك سعود وابن الأميرة الجوهرة، آخر زوجات الملك، له العديد من الأملاك والقصور في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والتي تقدر قيمتها بأكثر من ملياري دولار، وقد قام بإطلاق المؤسسة الخيرية كزكاة على ما أعطاه الله من فضل وتيسيرا على فقراء الوطن والمحتاجين من خلال توفير المساعدات العاجلة لهم، ويتم توفير الموقع الإلكتروني لمؤسسة منطقة تبوك بالمملكة والعديد من الأماكن الأخرى بالمملكة.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود

تحية طيبة لسموكم وبعد

أتقدم لسموكم طامعا في كرم عطائكم وأيديكم البيضاء بطلب مساعدة (تذكر نوع المساعدة) وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة.

وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة. تختم طلبك بالدعاء للأمير وأسرته.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام لسموكم.

اسمك بالكامل/ ……………………..

عنوان إقامتك/ ……………………..

رقم هاتفك للتواصل/ …………….

مؤسسة عبد العزيز بن فهد مؤسسة الاميرة الجوهرة (الأم) عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد : 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia. رقم مباشر للاتصال بمكتب الأمير عبد العزيز من داخل المملكة:

الأرقام المجانية من داخل المملكة: 9665832648526600 (الرقم الاحدث)- من داخل المملكة على “رقم واتساب” 8004000000 – من خارج المملكة 920030003.

“رقم واتساب”: 8004000000.

8004000000. وتكون منصة تويتر https://twitter.com/kfahadalsaud?lang=ar. تكون منصة تويتر وسيلة للتواصل على https://twitter.com/aljawharh__?lang=ar.

عنوان المؤسسة الخيرية: الربيع بن أنس ،العليا – الرياض 1222.

هاتف 4629900 (11-966).

رقم فاكس المؤسسة: 4629025 (11-966).

يكون الرقم الموحد: ٩٢٠٠١٥١٥٢

من خارج منطقة تبوك: ٠١٤٤٢٢١٢٣٨

ص.ب تبوك ٥٩٨. – الرمز البريدي ٧١٤٢١

رقم الفاكس: ٠١٤٤٢٣٧٥٣٣ – تحويلة ٣٥٠-٢٥١

البريد الالكتروني: [email protected]

العنوان: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الامير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

صيغة طلب مساعدة مقدم على الموقع الإلكتروني ومرسل عبر البريدمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد وأمه الأميرة الجوهرةكيفية التواصل مع المؤسسة بمنطقة تبوك (الموقع الإلكتروني)