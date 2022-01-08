حجز تذاكر منتزه رياض سفاري 2022 برابط مباشر

حجز تذاكر سفاري الرياض، يعد السفاري واحد من مفضلات الناس ضمن فعاليات موسم الرياض، سفاري الرياض واحة في قلب الصحراء غيرت نظرة مرتاديها الذين جاءوا من الشرق والغرب، فقد فاقت التوقعات، كمنتزه، يجلب كل أنواع الحيوانات النادرة والمهجنة والمهددة بالانقراض بأكثر من 700 حيوان مختلف.

وصف منتزه سفاري الرياض

بوسعك ان تكون على مقربة من الحيوانات في المنتزه، لكي تتأملها وتشاهد أسلوب معيشتها وبكل تأكيد لمسها اذا كانت من الحيوانات الأليفة، يوفر لك السفاري متعة الحياة البرية التي تضاهي سفاري العالم، وبإمكانك التنقل في مناطق السفاري المختلفة والوصول الى البحيرة الرائعة والمرافق الخدمية من دورات مياه وكافيهات ومطاعم، وهي تتسم بالريف ومناسبة لجميع الأعمار.

بخلاف حجز تذاكر سفاري بارك التي تبلغ سعرها 55 ريال، يوجد حجز لتذاكر رحلة سفاري الرياض، التي تأخدك عبر مركبة بجولة إلى الحيوانات مع مرشدين تم جلبهم لأجلك.

سفاري الرياض منتجع نوفا أهم مميزاته

يختار العديد من الأشخاص منطقة سفاري في منتجع نوفا وجهة مميزة لهم، فيمكنهم من الانسجام مع الطبيعة ورؤية الحيوانات الجميلة بحضور عائلي لتكتمل المتعة بحيث لا يقل هذا السفاري عن سفاري أخرى عالمية بما يستضيفه من حيوانات رائعة ونادرة في ذات الوقت. لذلك، فإن سفاري الرياض اصبح موطناً لكثير من الحيوانات التي لا تتواجد الا في موطنها الأم، تشمل الحيوانات مثل النمور والنمور البيضاء والزرافات والفيلة ووحيد القرن والحمر الوحشية.

وصف سفاري موسم الرياض 2021

تجربة ولا أروع في تفقد منطقة سفاري الرياض riyadh safari 2021 لهذا الموسم والتنقل حيث تشاء مع مرافق للألعاب المميزة وإنها موطناً لـ التايقرات والنمور البيضاء والزرافات للتمتع فرصة الاندماج في الحياة البرية ضمن أجواء جميلة فضلاً عن تنظيم العروض المسرحية التي تتداخل مع أجواء حماسية.

شجرة سفاري الرياض

وتعد الواحة البحرية ضمن مناطق سفاري الرياض هذا العام والتي أضيفت لها أنشطة جديدة هذا العام مثل القوارب المتحركة. ويعد الأبرز والأكثر شعبية هو الجولة بين الحيوانات فقد تم ابتكار فكرة “tree house” وهي شجرة عملاقة يمكن صعودها لرؤية المنتزه بشكل كامل من الأعلى وكذلك مجهز فيه تلسكوب لرؤية الحيوانات والفعاليات بشكل دقيق من القمة.

مميزات سفاري الرياض نوفا

الرياض سفاري أحد فعاليات موسم الرياض الرئيسية. ويعزز شعبيته كواجهة سياحية ضمن المناطق الترفيهية لموسم الرياض 2021 والتي تستقطب مئات الآلاف من السكان السعوديين والسياح الأجانب. ولكي يتم حجز تذاكر الدخول لموسم سفاري يرجى زيارة موقع موسم الرياض tickets.riyadhseason.sa.

جلب منتزه سفاري الحيوانات من الخارج من الفيلة والنمور المهجنة حتى يمارس الناس متعة مشاهدة الحيوانات البرية والنادرة، ونظراً لكل المميزات المذكورة وتنوع الحيوانات لأكثر من 700 حيوان وأكثر من 250 طير نادر متواجد في المنتزه يشعر مرتادي الرياض سفاري بحس السفاري نفسه الموجود في جنوب افريقيا.

كيف يمكنك حجز تذاكر منتزه سفاري الرياض في المملكة العربية السعودية

للبحث عن تذاكر سفاري منتجع “نوفا” يرجى الحجز لها بطريقة إلكترونياً، ضمن الخطوات السهلة التالية عبر موقع موسم الرياض.

يتم الدخول الى موقع موسم الرياض ثم اختيار فعالية منتزه سفاري الرياض

بعد الدخول لواجهة الفعالية يتم النقر فوق احجز الآن

قم بتحديد تاريخ حضور الفعالية ثم تحديد عدد التذاكر المطلوبة للحجز ثم النقر على أيقونة أشتر الآن

أختر طريقة الدفع المناسبة لشراء التذاكر من الخيارات المتاحة

أستكمل التعليمات لإجراء الدفع والحصول على التذاكر بشكلها النهائي

منتزه سفاري الرياض مواعيد الافتتاح

سنتعرف في الجدول أدناه على تاريخ إنطلاق سفاري الرياض للموسم حالي وموعد الإقفال، كذلك وقت الافتتاح وهي الفترات التي يتم استقبال الجمهور في سفاري الرياض منتج نوفا.

التاريخ الثلاثاء, 26 أكتوبر 2021 – الأحد, 16 يناير 2022 الوقت تبدأ الساعة 10:00 ص المكان سفارى (منتجع نوفا)

رابط حجز تذاكر الرياض سفاري

اطلق موقع موسم الرياض الإلكتروني صفحة فعالية الرياض سفاري وهي رابط حجز تذاكر سفاري الرياض، وبالنقر فوق الرابط سيتم توجيهكم مباشرة لواجهة الحجز الإلكتروني على الموقع فيمكنكم بدء شراء التذاكر في السفاري وتحديد عددها بأسرع وأسهل طريقة موضحة أعلاه.

أسعار تذاكر الرياض سفاري 2021

يتم تسهيل حجز تذاكر الرياض سفاري كغيرها من فعاليات موسم الرياض وذلك عبر موقع موسم الرياض ويمكنك الاطلاع على أسعارها حيث تبلغ أسعار تذاكر منتزه سفاري 55 ريال للتذكرة الواحدة. ، والتي يمكن للراغب بشراء التذاكر ان يستفيد من التذاكر المطلوبة بعدد 7 تذاكر محجوزة بحد أقصى.

كما بالإمكان حجز تذاكر رحلات سفاري وهي تذاكر منفصلة تسمح بركوب سيارة مع مرشدين تأخذك في جولة على الحيوانات النادرة، وتبدا أسعار تذاكر رحلات سفاري 150ريال شامل دخول المنتزه، ورحلات سفاري الخاصة لـ 4 اشخاص سعر تذكرتها 1,000 ريال ريال