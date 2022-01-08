غوتيريش يؤكد على الالتزام بدعم الفترة الانتقالية في السودان

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش تم خلاله التأكيد على التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية حتى الوصول للانتخابات.

وأطلع البرهان الأمين العام للأمم المتحدة على تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي والحكم الرشيد.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية وتشجيع الحوار بين كافة الأطياف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني.

وأكد البرهان وغوتيريش على ضرورة استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والإسراع في تشكيل حكومة مدنية تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المتمثلة في تحقيق الحرية والسلام والعدالة.