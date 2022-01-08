عنف وإرهاب.. تعليق جديد من رئيس كازاخستان على المظاهرات فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال توكايف، فى سلسلة تغريدات نشرها مساء الجمعة عبر "تويتر" إن موجة الاحتجاجات التى شهدتها البلاد منذ 2 يناير "أدت إلى تصعيد لاحق للعنف فى كل أنحاء البلاد وأشعلت أعمال شغب جماعية وهجمات على المبانى الحكومية والمنشآت الإدارية والقواعد العسكرية والاستيلاء على مطار ألما آتا وطائرات محلية وأجنبية".

وأضاف: "أظهر تحليل الوضع أن كازاخستان واجهت عملية عدوان مسلح تم تدبيره وتنسيقه جيدا من قبل المنفذين والعصابات الإرهابية الذين تلقوا تدريبات فى خارج البلاد".

وتابع: "أفراد العصابات والإرهابيون مدربون ومنظمون جيدا للغاية وتجرى قيادتهم من مركز خاص. بعضهم تحدثوا بلغات غير كازاخية. كانت هناك 6 موجات من هجمات الإرهابيين فى ألما آتا على الأقل، وبلغ عددهم العام 20 ألف شخص".

وصرح توكايف: "ضربوا وقتلوا رجال الشرطة والجنود الشباب، وأضرموا النار فى المبانى الإدارية، ونهبوا المنازل الخاصة والمتاجر، وقتلوا المواطنين المدنيين، واغتصبوا الشابات. من وجهة نظرى الأساسية: لا مفاوضات مع الإرهابيين، يجب أن نقتلهم".

وتشهد كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالى مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتى جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز النفطى المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات فى مناطق أخرى من البلاد بما فى ذلك ألما آتا، أكبر مدينة فى كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما فى ذلك فى صفوف المحتجين وقوات الأمن.

وفى ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعى لإرسال مهمة حفظ سلام إلى البلاد.