تردد قناة الصحراء الجديد.. 2022 الناقلة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

قناة الصحراء الفضائية سنطلعكم على ترددها في ضوء خدمات الموقع اليومية، وتعتبر القناة جزء من طبيعة الحياة البدوية، إذا كنت تبحث عن التردد فهنا نقدمه إليك بكامل تفاصيله حتى تستمتع بمحتوى الصحراء.

وتتميز فضائية الصحراء بالنقل المباشر وفتح بث فضائي طوال اليوم وعلى مدار الأسبوع.

الصحراء الفضائية

بشكل عام، لدى محطة الصحراء التلفزيونية نبض في الاهتمام بالموروث الشعبي، لتعكس أصالة حياة الصحراء وأساليب تقليدية في الفن والشعر والأهازيج، بالطبع فإن هذه القناة تنشد الأفضل وناهيك عن برامجها بكل أشكالها فهي أيضاً محل متابعة الجماهير الذي يهوون الإبل لأن القناة تذيع مهرجات الإبل مثل مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، تم تأسيس الصحراء الفضائية على يد مشعل بن خالد بن حثلين وتحديداً في سنة 2007م واليوم يصل إرسالها عبر القمر الصناعي المصري نايل سات.

ما هو تردد قناة الصحراء الفضائية على القمر المصري

يمكن العثور على فضائية قناة الصحراء عند التردد 12207، معدل الترميز 2700، استقطاب عمودي، معدل الخطأ 3/4.

يتم تقدم عديد من البرامج التراثية للمشاهدين العرب، وتهتم بالشعر، وحياة الصحراء والموقع الأثرية، وتنقاد للإبل وحياتها القناة دائماً في صدارة القنوات العربية الشعبية في ترتيب الأكثر مشاهدة وفقاً لأحدث دراسة لشركة ipsos.

لا تزال الصحراء الفضائية المحطة التلفزيونية الممتازة التي تغطي طبيعة الصحراء بكامل تفاصيلها للمشاهد.

ونظراً لأن قابلية التحديث ممكنة بشكل أكبر في فضائية الصحراء لتعكس إرضاء الأذواق فإنها توسعت في إنتاج البرامج مثل ليالي الصياهد، والذي يوثق الحركة والفعاليات من خلال تغطية ميدانية من مخيمات الإبل في عموم مناطق المملكة العربية السعودية.

في الختام نذكر أننا رجعنا الى الصفحات الرسمية وقنوات التواصل الخاصة بقناة الصحراء الفضائية لجلب التردد الصحيح، وكذلك قدمنا معلومات حول فضائية الصحراء ونبذة عنها وأبرز البرامج الحالية لتلك الفضائية.