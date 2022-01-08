زلزال يضرب مقاطعة فى الصين

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد أن مركز الزلزال الذى وقع قرابة الساعة الأولى وخمس وأربعين دقيقة صباحا (17.45 بتوقيت غرينتش)، تحدد على عمق 10 كيلومترات، ويقع على بعد 140 كيلومترا شمال غرب مدينة شينينغ، وفق وكالة فرانس برس.

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