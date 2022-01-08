البرازيل.. إصابات كورونا الإجمالية تتجاوز الـ22 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 63292 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 22 مليونا و450222 منذ بداية الجائحة .





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