رابط التسجيل في منصة إجادة بسلطنة عمان للعام 2022 لقياس الأداء

رابط التسجيل في منصة إجادة بسلطنة عمان للعام 2022 تعد من ضمن المنصات المميزة جدا التي تساعد على تقديم بعض الخدمات الالكترونية الحديثة التي تسجل الكثير من الأمور الحديثة في سلطنة عمان والتي تتماشى أيضا مع توفير رؤية أفضل العام 2040، وهذا تستهدف من خلاله منظومة، بالإضافة إلى ذلك تعمل أيضا على تواجد بعض الخدمات الرقمية أو بعض الخدمات التى تساعد على النهوض بالمجتمع والدول من خلال وزارة العمل بالدولة العثمانية بتشييد الكثير من المنصات المختلفات اصبح امرأته اجازه تفيد الكثيرون وبعض الأشخاص يرغبون في التسجيل من خلالها واليوم سوف نستو فيكم جميعا التفاصيل التي تخص هذا الموضوع.

رابط التسجيل في منصة إجادة بسلطنة عمان

منصة إجادة هي أهم المنصات الإلكترونية الحديثة جداً، التي تقدم الكثير والعديد من الخدمات المختلفة، لجميع المواطنين والمقيمين بسلطنة عمان كما أنها تهدف ايضا الى تقديم وزارة العمل مما تعمل على وجود قياس لكافة الأداة التي تخص منصة مران، كما أنها تساعدنا على توفير منظومة حديث هل قياس المستوى أو منظومة لإيجاد حل لجميع المؤسسات المختلفة وتوفير ايضا القياس بالقياس الكثير والعديد من الأهداف المختلفة التي سوف نتحدث عنه بشكل تفصيلي ويمك التسجيل فى منصة اجادة من هنا

أهداف منصة إجادة 2022

وكما يتحدث الجميع أن منصة إجادة، هي تعد من أفضل وأهم المنصات بشكل عام لانها تقدم الكثير والعديد من المهارات المختلفة والخدمات العديدة لجميع المواطنين التي يتواجدون في دولة عمان لهذا السبب سوف نتحدث اليوم عن الأهداف المميزة التي تم تأسيس هذه منصة من خلالها:-