انفجار يتسبب بانهيار مبنى في الصين.. وسقوط قتلى وجرحى

تسبب انهيار مبنى في جنوب غرب الصين، يوم الجمعة، بمصرع ما لا يقل عن 16 قتيلا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية بالصين "سي.سي.تي.في" إن مبنى يضم مطعما في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين انهار يوم الجمعة بعد انفجار يشتبه بأنه نجم عن تسرب غاز مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلا.

وأضافت "سي.سي.تي.في" يوم السبت، إن 26 شخصا نقلوا من الموقع حتى منتصف ليل الجمعة (1600 بتوقيت غرينتش) توفي منهم 16.

وبيّنت أن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت فريقا يضم أكثر من 600 فرد إلى مكان الحادث، حسبما نقلت "رويترز".