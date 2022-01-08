كازاخستان تستأنف حركة السكك الحديدية التى تعطلت جراء الاضطرابات

جدة - نرمين السيد - وذكرت شركة " كازاخستان تيمير زولى " للسكك الحديدية الوطنية- فى بيان مقتضب: "أنه تم استئناف حركة قطارات الركاب تماما على السكك الحديدية، وأن الشركة فتحت منصة رقمية لشراء تذاكر السفر بدون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت".

جدير بالذكر أن كازاخستان كانت قد شهدت، فى وقت سابق، مظاهرات احتجاج جماعية بدأت فى مدينتى زانوزين و أكتاو؛ للاحتجاج على زيادة أسعار الغاز المسال، ثم انتشرت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، مما أدى إلى وقوع اشتباكات عنيفة مع الشرطة وحدوث عمليات سلب ونهب.

من جهته، أعلن الرئيس الكازاخستانى قاسم جومارت توكاييف حالة الطوارئ حتى يوم 19 يناير، ودعا قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى؛ للمساعدة فى السيطرة على الموقف فى بلاده