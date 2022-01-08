تمويل قروض ميسرة لسداد ديون المواطن السعودي من خلال شركة إمكان السعودية

قامت شركة إمكان السعودية بالإعلان عن التمويل المالي في المملكة العربية السعودية و إتاحة القروض الميسرة لسداد ديون وأقساط المواطنين وذلك على فترة سداد بالتقسيط من 12 شهر حتى 24 شهر مع وجود بعض الشروط التي يجب توافرها للحصول على التمويل منها امتلاك دخل شهرى ثابت حيث يكون المواطن سعودي الجنسية وبعض الشروط الأخرى وأوضحت شركة إمكان الكثير من المميزات في الدفع والمرونة والسهولة مع العملاء كما أن طلب القرض لا يحتاج إلى تحويل راتب أو وجود كاف غارم سعودي وأشارت شركة إمكان إلى سهولة التقديم الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي الخاص بها وجاء ذلك في ضوء الاهتمام بصحة العملاء واجتناب الزحام والتكدس حول أبواب لتقديم وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة التقديم وشروط الحصول على التمويل من شركة إمكان.

الحصول على قروض ميسرة من شركة إمكان

تقدم شركة إمكان تمويل شخصي للمواطنين في المملكة العربية السعودية يُمكنك من الحصول على أسرع تمويل شخصي مهما كانت جهة عملك بأقل فائدة وبدون احتياج المواطن كفيل، سوف تحصل على مبلغ القرض المُيسر بشكل فوري من خلال القنوات الرقمية المتاحة بمجرد الموافقة على التمويل الخاص بك، تتم عملية حصولك على التمويل بكل سهولة ليكون في متناول يدك، حيث يتقدم المواطن بطلب الحصول على تمويل وانتظر الموافقة، ومن ثم تتبع العملية واحصل على المبلغ بإستخدام الهاتف المحمول خلال التطبيق الرسمي.

شروط التمويل الشخصي من شركة إمكان

قامت شركة إمكان بوضع بعض الشروط للمواطن للتمويل يجب توافرها ليقوم المواطن التقديم على التمويل المالي بسهولة ويتم الموافقة عليه وهذه الشروط تتلخص في:

أن يكون المتقدم للحصول على التمويل سعودي الجنسية. دخل المتقدم على طلب التمويل لديه دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي. لا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً. يجب توفر جميع المستندات المطلوبة عند التقديم من الهوية الوطنية وإثبات الدخل الشهرى الذي لا يقل عن الحد الأدنى للموافقة على التمويل. يجب أن لا تقل مدة استمراره في العمل عن 6 اشهر. أن المتقدم يعمل في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية.

يتميز التمويل أن فترة السداد تمتد إلى 24 شهر.

إنه متوافق مع كافة معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية.

التمويل لا يحتاج إلى تحويل الراتب أو وجود كفيل غارم سعودي الجنسية.

يتم الموافق الفورية على طلب التمويل.

مزايا شركة إمكان في المملكة السعودية