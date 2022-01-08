16 قتيلا بانفجار في كافتيريا مكتب حكومي بالصين

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية بالصين (سي.سي.تي.في) إن مبنى يضم مطعما في تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين انهار يوم الجمعة بعد انفجار يشتبه بأنه نجم عن تسرب غاز مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 16 قتيلا.

وأضافت (سي.سي.تي.في) اليوم السبت إن 26 شخصا نقلوا من الموقع حتى منتصف ليل الجمعة (1600 بتوقيت جرينتش) توفي منهم 16.

وقالت إن وزارة إدارة الطوارئ أرسلت فريقا يضم أكثر من 600 فرد إلى مكان الحادث.

وفي وقت سابق أكدت تقارير إعلامية إن اكثر من 20 شخصا قد علقوا، يوم الجمعة، في مكتب حكومي إثر انفجار في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين.

وقالت صحيفة ”بيبولز ديلي“ الحكومية، إن الانفجار وقع بعيد منتصف نهار الجمعة، وتعود أسبابه إلى ”تسرب للغاز مفترض“ في كافيتيريا المكتب.

وتسبب الحادث في انهيار المبنى الذي يضم الكافيتيريا فيما علق الأشخاص في الداخل، وفق وسائل إعلام رسمية.

وأرسلت السلطات قرابة 260 من عناصر الطوارئ و50 سيارة إلى المكان، حسبما ذكرت شبكة ”سي سي تي في“ الرسمية، مؤكدة بدء التحقيق في أسباب الانفجار.

وأظهر تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية لدائرة الإطفاء على موقع ”ويبو“ عناصر إنقاذ بملابس برتقالية اللون وخوذات يشقون طريقهم في الركام.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة، إن عددا من الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وتشهد الصين باستمرار انفجارات وحوادث صناعية خصوصا بسبب مخالفة قواعد السلامة، بحسب ”فرانس برس“.

ولقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 30 آخرين في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إثر انفجار غاز في مطعم، متسببا في إلحاق أضرار بالمباني القريبة، والتأثير على حافلة شمال شرقي البلاد، بحسب وكالة أنباء ”الأناضول“ التركية.

وقالت السلطات المحلية لوكالة ”شينخوا“ الصينية، قولها إن ”3 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 30 آخرين بجروح بعد وقوع انفجار غاز في مدينة شنيانغ، حاضرة مقاطعة لياونينغ“ (شمال شرق).

وأكدت السلطات أن ”أكثر من 100 رجل إطفاء شاركوا في عملية الإنقاذ في موقع الحادث“.

ووقع الانفجار في مطعم بشارع ”تاييواننان“ في حي ”خهبينغ“، ما تسبب في إلحاق أضرار بالمباني القريبة، والتأثير على حافلة، والسيارات المتوقفة في المكان، كما أكد شهود عيان.

وأدى الانفجار أيضا إلى انقطاع الكهرباء عن نحو 15 ألف عائلة في محيط الحادث، حيث تعمل شركة توزيع الكهرباء المحلية على استعادة التيار في المنطقة.

يشار إلى أن انفجار أنبوب للغاز في منطقة سكنية، أدى إلى مقتل 25 شخصا في حزيران/يونيو الماضي، بمقاطعة هوباي وسط الصين.

واعتقل ثمانية أشخاص بسبب الإهمال بينهم رئيس الشركة التي تدير خط الغاز، بسبب ”عيوب خطيرة“ في إدارة البنية التحتية.