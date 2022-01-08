تعرّف على مكافآت الفرق المشاركة في كأس الأمم الإفريقية

كشفت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف، عن زيادة الجوائز المالية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تستضيفها الكاميرون من يوم الأحد القادم وحتى 6 فبراير.

وقالت اللجنة في بيان: "تتماشى الزيادة مع التزام (الكاف) بمكافأة الأداء المتميز وتعزيز مكانة كأس الأمم الإفريقية، وستكون سارية في النسخة القادمة التي ستنطلق 9 يناير 2022".

ووفق البيان فإن الزيادة الإجمالية في الجوائز المالية بالبطولة بلغ 1.850 مليون دولار أميركي.

وسيحصل الفائز باللقب على 5 ملايين دولار، بزيادة قدرها نصف مليون دولار، مقارنة بالبطولة السابقة.

أما الوصيف فسيحصل على 2.75 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بمبلغ 250 ألف دولار.

وبالنسبة للمتأهلين إلى الدور نصف النهائي، فسيحصلون على 2.2 مليون دولار، بزيادة قدرها 200 ألف دولار.

كذلك سينال المتأهلون إلى ربع النهائي 1.175 مليون دولار، بزيادة قدرها 175 ألف دولار.

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا بعد ثلاث سنوات من الموعد المقرر، إذ تم تجريدها من بطولة 2019 لأنها كانت متأخرة جدا في استعداداتها وتم تأجيل البطولة بعد ذلك لمدة عام اعتبارا من 2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتقام بطولة كأس إفريقيا كل عامين، وليس كل أربع سنوات مثل بطولات كرة القدم الكبرى الأخرى.