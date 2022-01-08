بتهمة الخيانة.. اعتقال قائد الأمن الوطنى السابق فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت لجنة الأمن الوطنية فى كازاخستان، إن مديرها السابق اعتقل، أول أمس الخميس، بعد بدء تحقيق بتهمة الخيانة العظمى.
وتمكنت قوات الأمن الكازاخية استعادة السيطرة على شوارع ألماتى، المدينة الرئيسية فى كازاخستان، أمس الجمعة، بعد عنف دام أياما.
وقال رئيس كازاخستان، قاسم توكاييف، المدعوم من روسيا، إنه أمر قواته بإطلاق النار فى مقتل، لإخماد الانتفاضة التى عمت أرجاء البلاد.
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