بايدن يتفقد بلدة دمرها حريق غابات فى منطقة دنفر

جدة - نرمين السيد - زار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الجمعة، بلدة فى منطقة دنفر تحولت إلى أطلال الأسبوع الماضى بسبب حريق غابات شتوى نادر، حيث واسى حفنة من آلاف السكان الذين دمرت منازلهم.





وفُقد شخصان وهناك مخاوف أن يكونا قد لقيا حتفهما، بعد أن تسبب حريق مارشال فى تدمير أكثر من ألف منزل يومى 30و31 ديسمبر. مما جعله أكثر حرائق كولورادو تدميرا على الإطلاق من حيث الخسائر فى الممتلكات. وأتى حريق البرارى فى مقاطعة بولدر الواقعة على الأطراف الشمالية لمنطقة دنفر الحضرية على أكثر من ستة آلاف فدان وتدمير مناطق من بلدتى لويزفيل وسوبريور، حيث التهمت النيران فى بعض الأحيان مساحات من الأراضى الجافة بحجم ملعب كرة القدم فى ثوان. ولا يمتد عادة موسم حرائق الغابات فى كولورادو إلى الشتاء نتيجة الغطاء الثلجى والبرد القارس. لكن تغير المناخ وارتفاع درجات حرارة الأرض يجعلان الغطاء النباتى فى مناطق من غرب الولايات المتحدة أكثر جفافا وعرضة للحرائق.

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