مقتل 16 شخصا فى انفجار غرب الصين

جدة - نرمين السيد - تسبب انفجار بسبب تسريب الغاز فى انهيار مبنى يضم مطعمًا بمقاطعة تشونج تشينج، جنوب غرب الصين، أمس الجمعة، ومقتل ما لا يقل عن 16 شخصًا، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية "CCTV".





وحسبما ذكرت الهيئة التلفزيونية الحكومية فى الصين، اليوم السبت، فإن 26 شخصا نقلوا من الموقع حتى منتصف ليل أمس الجمعة، توفى منهم 16 شخصًا. فيما أعلنت وزارة إدارة الطوارئ أنها أرسلت فريقًا يضم أكثر من 600 فرد إلى مكان الحادث.

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