جدة - نرمين السيد - دخلت قوات العمالقة الجنوبية مدينة بيحان العليا فى محافظة شبوة اليمنية، اليوم السبت، بعد تحريرها بالكامل من قبضة ميليشيا الحوثيين، حسبما أظهرت مقاطع فيديو لدخول قوات من ألوية العمالقة إلى المدينة.





وحسبما ذكر "المركز الإعلامى لقوات العمالقة"، تمكنت قوات العمالقة من تحرير مدينة بيحان العليا من قبضة المليشيات الحوثية بعد معارك ضارية استمرت لساعات، وكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة فى العتاد والأراوح. وكانت قوات العمالقة الجنوبية أعلنت فى وقت سابق، نجاح المرحلة الثانية من عملية "إعصار الجنوبى"، بتحرير مديرية بيحان، مؤكدة جاهزيتها لتنفيد المرحلة الثالثة لتحرير مديرية "عين دون" تأخير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألوية العمالقة تعلن تفاصيل تحرير بيحان من قبضة الحوثى فى اليمن (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.