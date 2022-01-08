الامين العام للامم المتحدة يؤكد التزامه بدعم الفترة الانتقالية في السودان

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التزام المنظمة الدولية بدعم الفترة الانتقالية في السودان حتى الوصول للانتخابات.

جاء ذلك خلال اتصال أجراه جوتيريش مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وخلال الاتصال، أكد الأمين العام للأمم المتحدة اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية، وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات وآمال الشعب السوداني.

فيما أطلع البرهان الأمين العام للأمم المتحدة على تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي والحكم الرشيد.

البرهان وجوتيريش شددا على ضرورة استكمال هياكل ومؤسسات الفترة الانتقالية والإسراع في تشكيل حكومة مدنية تعمل على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.