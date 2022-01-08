موعد ايداع حساب مواطن الدفعة الـ50 وشروط الأهلية والاستحقاق حقيقة إعادة فتح التسجيل

موعد ايداع حساب مواطن يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن موعد الإفراج عن حساب المواطن وهي الدفعة رقم خمسين لشهر يناير لأن برنامج حساب المواطن يهدف إلى تقديم مساعدة مادية للفئات المستحقة، وبلغت قيمة المساعدة المالية المقدمة للأسر ما يقارب أربعة: فحص سبعة عشر تريليون ريال سعودي، مما يجعله أحد أهم البرامج التي تم إطلاقها في الدولة. يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن موعد الإفراج عن حساب المواطن للتثبيت الخمسين لشهر يناير ، لأن برنامج حساب المواطن يهدف إلى تقديم مساعدة مادية للفئات المستحقة ، وبلغت قيمة المساعدة المالية المقدمة للأسر ما يقارب أربعة: فحص سبعة عشر تريليون ريال.

موعد ايداع حساب مواطن الدفعة الـ50

أعلن القائمون على حساب المواطن، عبر حسابهم الرسمي على تويتر، أنه سيتم إيداع الدعم في الدفعة الجديدة يوم الاثنين 10 يناير دفعة 50، وأنه في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، تم إيداع حوالي 1.9 مليار ريال سعودي لجميع المستفيدين. من دعم البرنامج، علما أن عدد المستحقين للدفعة 49 يبلغ حوالي 10.5 مليون مستحق، صرح عبد الله الهاجري مدير عام برنامج حساب المواطن في حسابه الرسمي أن 77 بالمائة من المستفيدين تلقوا بالفعل دعم الدفعة 49 ، وأن متوسط ​​قيمة الدعم للأسرة الواحدة هو 1060 ريالا، مع ما يقرب من 2 مليون أسرة تتلقى مساعدات مالية.

شروط الأهلية والاستحقاق في حساب مواطن

فيما يلي شروط الأهلية والاستحقاق في برنامج حساب المواطن للحصول على مساعدة من المملكة العربية السعودية:

عائلات من السعودية.

سعودية غير متزوجة.

الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم في شقة خاصة كأفراد متميزين

الأفراد المؤهلون للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي.

الأفراد الذين يمكنهم الوصول إلى وسائل النقل العام.

أولاد ولدوا لسيدة سعودية وشاب غير سعودي.

أم أرملة ومطلقة ولها حضانة أولادها.

زوجة المواطن السعودي.

تتطلب التعديلات الجديدة من الأفراد المستقلين تقديم دليل على استقلال السكن لكل فرد يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ، حيث أن دعم الأسرة هو أحد أهداف البرنامج ، بالإضافة إلى مشاركة استهلاك الطاقة ، حيث أصبح من الواضح أن فئات معينة من الأفراد المسجلين كمستقلين لا يستوفون معايير الأهلية لأنهم يعيشون مع عائلاتهم. كان هناك حاجة أيضًا إلى المستفيد المستقل لتقديم أحد الأدلة التالية: توفر منصة إيجار اتفاقية تأجير موحدة.

صك ملكية المنزل.

إثبات الالتحاق بجامعة أو أكاديمية أو كلية عسكرية.

هذا شرط للحفاظ على استمرارية المساعدة ، في حين سُمح للأفراد المستقلين بفترة سماح مدتها شهران.

حقيقة إعادة فتح التسجيل في حساب الموطن لغير المسجلين

أعلن برنامج حساب المواطن، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حقيقة فتح باب التسجيل في البرنامج مرة أخرى للأفراد غير المسجلين، وأن عملية التسجيل في البرنامج معلقة نتيجة التعديلات لوائح دعم حساب المواطن، للرد على جميع الأسئلة والاستفسارات التي يتم إرسالها على الصفحة حساب المواطن الرسمي على تويتر هو من الأشخاص الراغبين في التسجيل في البرنامج، كما ورد في الحساب الرسمي أن عملية التسجيل كانت متاحة من ديسمبر 2017 إلى مارس 2020 للأفراد المشمولين بالدعم ، و الذين تمت دراسة أهليتهم وأهليتهم للحصول على دعم برنامج حساب المواطن.