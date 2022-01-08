“أنطلاقة الأخضر” موعد مباراة الجزائر وسيراليون والقنوات الناقلة وترقب نتيجة الجزائر وسيراليون

موعد مباراة الجزائر وسيراليون في بداية مشوار محاربي الصحراء، في الدفاع عن اللقب يبدأ يوم الثلاثاء القادم 2022/01/11 على ملعب جابوما بدوالا الكاميرونية، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الجزائر العاصمة، انطلقت بعثة الجزائر من الدوحة العاصمة القطرية متوجهه إلي الكاميرون اليوم السبت، بعد أن أكتمل عقد المنتخب الوطني بوصول النجم رياض محرز إلي الدوحة، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم أهم المعلومات عن الخضر، وموعد مباريات الجزائر في الكان خلال الدور الأول.

تأمل الجماهير الجزائرية في مواصلة مسيرة الإنتصارات التي وصلت إلي 34 مباراة متتالية بدون هزيمة، لتقترب من كسر رقم البرازيل 35 مباراة، والرقم الأكبر رقم المنتخب الأزوري منتخب إيطاليا الذي ظل 37 مباراة كاملة بدون أي هزيمة، وفي حالة أن تخطى الجزائر مباريات دور المجموعات بدون خسارة، سيعادل رقم منتخب إيطاليا ويحقق إنجاز كبير له ولكافة المنتخبات العربية والأفريقية.

13.00 : الواحدة ظهراً بالتوقيت العالمي جرينتش.

14.00 : بتوقيت الجزائر العاصمة، تونس، مملكة المغرب.

15.00 : الثالثة عصراً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

16.00 : الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، قطر، الكويت، لبنان، الأردن، سوريا.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

موعد مباراة الجزائر وسيراليونالقنوات الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل جميع مباريات البطولة فقط وحصرياً عبر قنوات بي إن القطرية، علمت مصادر موقعنا ثقفني أن التلفزيون الجزائري حصل على حقوق نقل مباريات الخضر، عبر القناة الجزائرية الأولى للتلفزيون الجزائري، في دور المجموعات إضافة إلي نقل مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية، ويعلق على المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المعلق الجزائري الشهير حفيظ الدراجي.

الجزائر * سيراليون الثلاثاء 2022/01/11 الساعة 16.00 بتوقيت مكة ملعب جابوما الجزائر * غينيا الاستوائية الأحد 2022/01/16 الساعة 22.00 بتوقيت مكة ليمبي ستاديوم الجزائر * كوت ديفوار الخميس 2022/01/19 الساعة 19.00 بتوقيت مكة ملعب جابوما بطاقة المباراة المباراة الجزائر * سيراليون البطولة المباراة الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون الموعد والتوقيت يوم الثلاثاء الموافق 2022/01/11 الساعة الرابعة بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب جابوما بدولا الكاميرونية القنوات الناقلة التلفزيون الجزائري القناة الأولى/ قنوات بي إن سبورت بطاقة المباراة

موعد مباريات الجزائر في الدور الأول