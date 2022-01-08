أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن الحصيلة الأولية لحادث تصادم مروري، وقع صباح السبت، بين حافلة كبيرة وأخرى نقل صغيرة على طريق "السويس - طور سيناء"، بلغت 18 إصابة، و16 حالة وفاة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حسام عبد الغفار، أن هيئة الإسعاف دفعت بـ13 سيارة إسعاف، وتم نقل جميع المصابين إلى مركز الزهراء الطبي بطور سيناء، ومستشفى أبورديس المركزي، وشرم الشيخ الدولي، فيما تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى الطور العام.
وقال عبد الغفار إن الإصابات تراوحت ما بين كسور وسحجات وجروح قطعية، واشتباه في ارتجاج بالدماغ.
وأكد رفع حالة الطوارئ الطبية بمستشفيات محافظتي السويس وجنوب سيناء، واستدعاء جميع الفرق الطبية العاملة بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات المتواجدة في محيط الحادث، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بها، فضلا عن توافر أكياس الدم والبلازما، لتقديم كامل الرعاية الصحية للمصابين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى ومصابون في حادث مروّع بمصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.