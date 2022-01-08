اليابان تتراجع عن قرار إلغاء شراء طائرات أمريكية بدون طيار

جدة - نرمين السيد - كشفت مصادر مطلعة بالحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن اليابان تراجعت مؤخراً عن قرارها بإلغاء الاستحواذ على طائرات استطلاع أمريكية بدون طيار بسبب تكاليفها الباهظة التى فرضها وقتها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، والذى كان يروج لصادرات الأسلحة الأمريكية.





وقالت هذه المصادر فى تصريحات لوكالة أنباء كيودو الرسمية بشرط عدم الكشف عن هويتها إن حكومة رئيس الوزراء السابق، شينزو آبى، قد أبلغت واشنطن فى ربيع عام 2020 أنها لن تشترى طائرات جلوبال هوك الأمريكية، لكنها ألغت هذا القرار فى الصيف بعد أن ألغت طوكيو فى يونيو من ذلك العام نشرها المزمع لأنظمة الدفاع الصاروخى الباليستى "إيجيس آشور" التى طورتها الولايات المتحدة.

وكان الدافع وراء هذا التغيير هو المخاوف من أن إلغاء صفقة جلوبال هوك من شأنه أن "يغضب السيد ترامب، الذى أصر على تصدير أسلحة أمريكية الصنع"، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر أضاف أن "تغيير السياسة يعكس الاهتمام المفرط بالسيد ترامب".

وبلغت تكاليف اقتناء الطائرات المُسيرة، التى يمكن أن يبدأ نشرها من قبل قوات الدفاع الذاتى الجوية اليابانية بحلول مارس، 61.3 مليار ين (أى حوالى 528 مليون دولار)، بينما تبلغ نفقات التشغيل والصيانة 13 مليار ين سنويًا.

وتهدف وزارة الدفاع اليابانية إلى نشر ثلاث طائرات بدون طيار من طراز جلوبال هوك فى قاعدة عسكرية جوية فى محافظة أومورى، شمال شرق اليابان، لمدة 20 عامًا تقريبًا بتكلفة إجمالية تقدر بـ 263.7 مليار ين، وفى مارس من العام الماضى، أطلقت قوات الدفاع الذاتى الجوية وحدة من 70 فردًا فى قاعدة ميساوا للتحضير لنشر هذه الطائرات.

وفى عام 2014، قررت وزارة الدفاع شراء طائرات جلوبال هوك لمراقبة المنشآت العسكرية الكورية الشمالية بعد أن أجرت بيونج يانج تجربتها النووية الثالثة فى عام 2013. ومع ذلك، فإن الطائرات بدون طيار التى يتم التحكم فيها عن بعد غير قادرة على حماية نفسها أو شن هجمات. وقال مسؤول بوزارة الدفاع "من غير العملى تحليقها فى المجال الجوى لدول أخرى".

وتقوم طائرات جلوبال هوك بدون طيار، التى يتم التحكم فيها من الأرض عبر الاتصالات اللاسلكية والأقمار الصناعية، بجمع الصور والمعلومات الإلكترونية من ارتفاع يزيد عن 15000 متر، فى مسافة أعلى من الطائرات التجارية، وبينما كانت اليابان حريصة على استخدام الطائرات بدون طيار للمراقبة فى بحر الصين الشرقى، حيث تخوض طوكيو نزاعًا إقليميًا مع بكين، فإن جلوبال هوكس التى تنوى اليابان نشرها مصممة لمراقبة المناطق البرية وتعديلها لتتمكن من مراقبة البحر قد تتطلب تكاليف هائلة!.