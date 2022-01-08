موعد مباراة الشباب وأبها والقناة الناقلة والمعلق إيجالو يقود هجوم الليوث اليوم وترقب نتيجة الشباب وأبها

موعد مباراة الشباب وأبها في الجولة أل 16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي يسبقها لقاء يجمع النصر وضمك، يحتضن ملعب أستاد الأمير فيصل بن فهد، اللقاء يسعى الشباب للفوز اليوم على أبها لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها مواصلة مطاردة نادي الاتحاد على الصدار،ة وجعله تحت ضغط ضرورة الفوز في كل مباراة، وثانياً الثأر من نادي أبها الذي فاز عليه في الدور الأول من المسابقة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ونحن عبر موقعكم ثقفني سنقدم لكم تفاصيل المباراة، التي من المتوقع أن تشهد المباراة صراع بين الفريقين من أجل الحصول على الثلاث نقاط.

يدخل الليوث اللقاء الليلة وهم في المركز الثاني برصيد 31 نقطة بعد لعب 15 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل في 4 وهزم في مباراتين، سجل لاعبوه خلال المباريات 30 هدف وسكنت شباكه 15 هدف، بينما منافسة اليوم فريق أبها يبحث عن تحسين ترتيبه في المسابقة، فهو في المركز العاشر برصيد 18 نقطة جمعهم من لعب 15 مباراة، فاز في 5 وتعادل 3 وهزم في 7 مباريات سجل لاعبوه 15 هدف وسكنت شباكه 23 هدف.

15.00 : الثالثة بالتوقيت العالمي.

16.00 : الرابعة بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

17.00 : الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السودان، ليبيا.

18.00 : بتوقيت مكة المكرمة، قطر، سوريا، العراق، لبنان.

19.00 : السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان.

موعد مباراة الشباب وأبها اليوممباراة الشباب وأبها في الدوري

أعلن نادي الشباب أن لاعبه النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم الفريق سيخوض لقاء أبها اليوم مع الفريق، وأن موقف الفريق يتفق مع لوائح الفيفا، التي تشترط على المنتخبات أن تقوم بإبلاغ الأندية التي يتواجد بها لاعبيها رسمياً، قبل موعد انضمام اللاعبين بمدة 15 يوم، وهو ما لم يحدث حيث لم يرسل الاتحاد النيجيري لنادي أبها أي خطاب رسمي يطلب فيه اللاعب.

تاريخ مواجهات الفريقين في الدوري

تقابل الفريقين قبل هذه المباراة 9 مواجهات، كان نصيب نادي الشباب، من الفوز في 5 مباريات، بينما فاز أبها في ثلاث مباريات، وحسمت نتيجة التعادل نتيجة لقاء وحيد جمع الفريقين.

القناة الناقلة ومعلق اللقاء

تنقل المباراة بصورة حصرية من خلال، شاشة قناة ssc hd 6 الرياضية، وأعلنت القنوات أن معلق اللقاء هو المعلق جعفر الصليح.