إصابة وزير الخزانة الأسترالى بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخزانة الأسترالى، جوش فرايدنبرج، إصابته بوباء كورونا، لينضم بذلك إلى مجموعة من كبار المسؤولين الذين أصيبوا بالفيروس التاجى فى الحكومة الأسترالية، فى حين تخطى عدد الإصابات اليومية 100 ألف إصابة مع انتشار المتحور أوميكرون، وذلك للمرة الأولى فى البلاد.





وفى تغريدة عبر "تويتر" و"فيسبوك"، فى وقت متأخر أمس الجمعة، كتب فرايدنبرج: "مثلى مثل آلاف الأستراليين، تبين إصابتى بكوفيد-19 اليوم"، موضحًا أنه يعانى من نفس "الأعراض الشائعة وأعزل نفسى مع أسرتى"، دون الكشف عن نوع السلالة التى أصابته.

وكان من بين كبار المسؤولين الآخرين الذين أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه مؤخرًا، نائب رئيس الوزراء الأسترالى بارنابى جويس، ووزير الدفاع بيتر داتون.

وخلال الأيام المتعاقبة سجلت أستراليا أعداد إصابات قياسية بالفيروس، كما سجلت اليوم السبت زيادة قياسية جديدة، حيث رصدت البلاد 25 وفاة جراء الوباء، إضافة إلى 116025 إصابة جديدة، بما يتجاوز عدد الإصابات المسجل أمس، والذى تجاوز 78 ألفا بقليل.

وتشير التقارير إلى أن معظم الإصابات الجديدة كانت فى ولاية فيكتوريا، أعلى ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، والتى تستضيف بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وولاية نيو ساوث ويلز.