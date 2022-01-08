مقتل 3 وإصابة آخرين جراء انهيارات أسقف المنازل فى باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، مصرع 3 أشخاص على الأقل، من بينهم طفلان، وإصابة 5 آخرين، فى حوادث منفصلة جراء انهيار أسقف منازل فى مدن "شينويت وجوجرات وجوجرانوالا"، الباكستانية، الليلة الماضية.





وحسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن الباكستانية"، اليوم السبت، انهار سقف منزل متصدع بسبب الأمطار فى قرية "عزيز"، بالقرب من مدينة "شينويت"، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص. ووصلت فرق الإنقاذ الباكستانية إلى الموقع، حيث نقلت المصابين إلى مستشفى ديستريكت هيدكورتيرز بالمنطقة. كما انهار سقف منزل فى مدينة "جوجرات" بسبب الأمطار، مما أسفر عن وفاة حارس أمن. كما لقى طفلان حتفهما، وأصيب والدهما وطفل آخر جراء انهيار سقف منزل فى مدينة "جوجرانوالا"، بسبب الأمطار الغزيرة.

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