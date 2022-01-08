“البث الفضائي” ثبت تردد قناة آرينا سبورت الجديد الناقلة لمباريات بطولة أمم افريقيا 2022

بالتزامن مع اعلان قناة آرينا سبورت عن نقلها بطولة كأس امم افريقيا 2022 خلال الأيام الاخيرة، فنجد أن علميات البحث تزداد بشكل كبير للتعرف على تردد قناة آرينا سبورت على الأقمار الصناعية المختلفة، بالتزامن انطلاق بطولة كأس امم افريقيا 2022 المقامة في الكاميرون هذه النسخة، حيث أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف خلال الايام الاخيرة عن التفاصيل الخاصة بجدول مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الامم الافريقية 2022، ونستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة آرينا سبورت الجديد على الأقمار الصناعية لمتابعة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 في الكاميرون.

قناة آرينا سبورت الناقلة لمباريات كأس الامم الافريقية 2022

أعلنت قناة آرينا سبورت الفضائية الرياضية الشهيرة خلال الايام الاخيرة رسميا حصول ادارة القناة على حقوق نقل كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 هذه النسخة القوية التي تقام في الكاميرون وتأتي بمشاركة عددٍ كبير من اقوى المنتخبات الافريقية، حيث تقوم القناة بنقل كافة مباريات البطولة بشكل مجاني بدون تشفير على الاقمار الصناعية المختلفة مثل القمر الصناعي هوت برد.

تردد قناة آرينا سبورت الجديد لمتابعة مباريات أمم افريقيا 2022

شهدت قناة آرينا سبورت تحديث جديد في التردد الخاص بها خلال الفترة الاخيرة، وذلك في اطار تحديث تجربة المشاهدة لمتابعة كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022، والتي تقدم البث الفضائي الخاص بها على القمر الصناعي هوت برد، حيث يمكن متابعة كافة المباريات منذ انطلاق البطولة يوم التاسع من شهر يناير عبر شاشة قناة آرينا سبورت من خلال ادخال التردد التالي.

تردد قناة آرينا سبورت على القمر الصناعي هوت برد هو 11595.

من خلال اختيار الاستقطاب العمودي،

اختيار معامل تصحيح الخطأ 5/6.

من خلال تحديد معدل الترميز 27500.

مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون

تنطلق بطولة كأس الامم الافريقية 2022 بالكاميرون يوم الأحد الموافق التاسع من شهر يناير، وذلك من خلال المباراة الافتتاحية في البطولة التي تجمع بين المضيف لهذه القطرية منتخب الكاميرون ونظيره منتخب بوركينا فاسو، على أن تستمر البطولة حتى يوم السادس من شهر فبراير 2022 لحين الإعلان عن بطل هذه النسخة.