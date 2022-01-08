“بشكل مجاني بدون تشفير” استقبل الآن تردد قناة فوكس سبورت لمتابعة مباريات كأس الأمم الافريقية 2022 Fox Sports على القمر نايل سات

عمليات البحث تزداد بشكل واضح خلال هذه الساعات من قبل متابعي كرة القدم في جميع أنحاء قارة افريقيا وبشكل خاص في الدول العربية للتعرف على تردد القنوات الناقلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2022 التي تبدأ رسميا يوم التاسع من شهر يناير على الاراضي الكاميرونية التي حصلت على حقوق تنظيم البطولة هذه النسخة، حيث تتنافس المنتخبات الافريقية فيما بينهما للحصول على لقب هذه النسخة التي حصل عليها منتخب الجزائر في النسخة الماضية التي اقيمت في مصر 2019، ولعل أهم القنوات الناقلة لمباريات بطولة كأس الامم الافريقية هي قناة فوكس سبورت، ونستعرض من خلال هذه السطور تردد قناة فوكس سبورت الجديد على نايل سات لمتابعة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022.

قناة فوكس سبورت الناقلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2022

أعلنت شبكة قنوات فوكس سبورت خلال الايام الاخيرة بشكل رسمي حصولها ان حقوق نقل كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 التي تقام في الكاميرون هذه النسخة، حيث أكدت على نقلها كافة المباريات بشكل مجاني بدون تشفير، وذلك لتقديم فرصة مشاهدة مباريات البطولة منذ انطلاقها وحتى نهايتها يوم السادس من شهر فبراير بشكل مجاني بدون تشفير، حيث تعتبر قناة فوكس سبورت واحدة من أشهر القنوات الرياضية بشكل عام.

تردد قناة فوكس سبورت الجديد على القمر نايل سات 2022

يمكن متابعة كافة مباريات بطولة كأس الامم الافريقية 2022 النسخة الحالية في الكاميرون بسهولة بدون تشفير عبر شاشة قناة فوكس سبورت بداية من يوم التاسع من شهر يناير، وذلك من خلال التردد الحديد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات وهو على النحو التالي.

تردد قناة فوكس سبورت الجديد على القمر نايل سات هو 12284.

من خلال اختيار الاستقطاب الأفقي.

تحديد معدل الترميز 27500.

اختيار معامل تصحيح الخطأ 5/6.

مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية 2022

وقد قام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالاعلان رسيما عن جدول مواعيد المباريات الخاصة بدور المجموعات لبطولة كأس الامم الافريقية 2022، لتبدأ البطولة رسميا بالمباراة الافتتاحية التي تقام بين المضيف منتخب الكاميرون ونظيره منتخب بوركينا فاسو يوم الاحد التاسع من شهر يناير.