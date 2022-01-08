العرض الأسبوعي لأسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية

أسواق عبدالله العثيم بالمملكة العربية السعودية، يتواجد له العديد من الفروع في أنحاء السعودية ويتميز بالعروض وخصومات المستمرة وبقوة على جميع السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة لكل بيت وأسرة، يعد من أضخم المراكز التجارية على مستوى المملكة مبيعاً وانتشاراً، يتوافر به كل ما يحتاج إليه العميل من سلع غذائية وأجهزة كهربائية ومنتجات للنظافة وللعنايه الشخصية وكثيرا من المنتجات الأخري وبالإضافة إلى الأسعار تجعلها متفاوتة لتناسب الجميع داخل السعودية

عروض أسواق عبدالله العثيم في السعودية:

يشمل العرض الأسبوعي داخل أسواق العثيم كل السلع الغذائية الضرورية كدجاج ساديا، بطاطس مقلية ساديا، برجر بقري ساديا، خضار مشكل ساديا، برجر امريكانا، قطع دجاج رويال مسحب، زبدة نادك غير مملحة، كريمة نادك للطبخ، جبن نادك كريم كاسات، حليب نستلة مركز، وأيضاً العرض يشمل العديد من الأجهزة الكهربائية كدفاية كولين جدارية، صانع طعام كينوود، دفاية جي في سي دائرية، قدر بانيكس لطهي الأرز، مجفف شعر ومكواة جيوكار، دفاية كليك اون، ميكرويف شومر كهربائية، دفاية كولين للحمامات، ويتواجد داخل العرض الأسبوعي أدوات مطبخ مثل مقلاة جي برو، حافظة طعام سوبر ماكس، طقم قدور بلاكستون 11 حبة، قدر ضغط السيف، طقم قدور سويت هوم غير لاصق 10 قطع، وسوف نتناول العرض الأسبوعي بالتفصيل في الأسطر الأتية من خلال موقع ثقفني.

دفاية كولين جدارية 20، للإستمتاع بجو دافئ طوال الوقت السعر داخل العرض 179 ريال سعودي.

دفاية جي في سي دائرية 2000 واط، السعر داخل العرض 139 ريال سعودي.

قدر ضعظ السيف كهربائي 8 لتر، لعمل الأرز بطريقة صحية وفي وقت أسرع، السعر داخل العرض 315 ريال سعودي.

خبازة السيف كهربائية، السعر داخل العرض 199 ريال سعودي.

صانع طعام كينوود متعدد الإستخدام لا غنى عنه بداخل المطبخ، السعر داخل العرض 219 ريال سعودي.

ميكرويف هومر كهربائية 20 لتر، لطهي وتسخين الأطعمة بسهولة وفي بضع دقائق و إذابة الثلج من الأطعمة أيضاً في وقت وجيز، السعر داخل العرض 219 ريال سعودي.

أرز هالي بنجابي بسمتي أبيض 10 كجم،السعر قبل العرض 76.75 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 54.95 ريال سعودي.

أرز هالي سيلا بسمتي 10كجم، السعر قبل العرض 71.25 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 49.95 ريال سعودي.

أرز جودان مزة 10 كجم، السعر قبل العرض 36.75 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 27.95 ريال سعودي.

زيت هالي دوار الشمس 2×1.5 لتر، السعر للربطة 33.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 27.95 ريال سعودي.

زيت شايني جولد دوار الشمس 1.8 لتر، السعر قبل العرض 18.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 15.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية الضرورية:عروض أسواق العثيم على السلع الغذائية: