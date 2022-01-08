عروض وخصومات هايبر بنده بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة تصل ل 50٪

هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية، عروض وخصومات مازالت مستمرة وبقوة على جميع السلع والمنتجات الضرورية والأساسيىة لكل بيت وأسرة، وهو يعد من أضخم المراكز التجارية على مستوى المملكة مبيعاً وانتشاراً، ويتوافر به كل ما يحتاج إليه العميل من سلع غذائية وأجهزة كهربائية ومنتجات للنظافة وللعنايه الشخصية وكثيراً من المنتجات الأخري وبالإضافة إلى أن الأسعار يجعلها هايبر بنده متفاوتة لتناسب الجميع داخل السعودية.

عروض بنده بالسعودية علي جميع السلع الضرورية:

فرن كهربائي مع شواية جيباس 42 لتر، محضرة قهوة فيليبس، موزع مياة حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس، مقلاة جرانيت غير لاصقة مستر كوك، طقم عشاء كوتايا، سائل غسيل الصحون بقوة للمبيض فيري بلس، سائل غسيل الصحون مضاد البكتريا لوكس صن لايت، مطهر ومعقم ومضاد الجراثيم بنده، بخاخ معقم بنده، خضروات مشكلة السنبلة، بطاطس مقلية داري، دجاج برديكس، برجر السنبلة، دجاج ساديا، كل هذة المنتجات وأكثر داخل العرض الأسبوعي لهايبر بنده وسوف نتناول العرض والخصومات بالتفصيل من خلال الأسطر الأتية.

عجانة مع خلاط معدني اريتي، عالي الجودة لعمل جميع انواع المعجنات في وقت بسيط وضمان نجاح العجين، 550 وات، السعر قبل العرض 769 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 339 ريال سعودي.

قلاية بدون زيت كي أون، لقلي البطاطس بطريقة صحية وسهلة، 6 لتر، السعر قبل العرض 299 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 229 ريال سعودي.

عصارة كليك أون السعر، للاستمتاع ب العصائر الفريش اللذيذة، قبل العرض 149 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 99 ريال سعودي.

فرن كهربائي مع شواية جيباس لعمل جميع الأطعمة في بضع دقائق وشويها بطريقة جيدة وصحية، 42 لتر، السعر قبل العرض 379 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 259 ريال سعودي.

محضر قهوة فيليبس للاستماع بكوب القهوة كل صباح بمذاق مختلف ورائع السعر قبل العرض 229 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 179 ريال سعودي.

موزع مياه حار وبارد مع حافظة داخلية جيباس، السعر قبل العرض 599 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 449 ريال سعودي.

جمبري مزرعة 70/60 (للكيلو) ذات مذاق رائع لعمل اشهي طواجن السي فود، السعر قبل العرض 39.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي.

دجاج برديكس مجمدة (900 جرام)، السعر للكيس قبل العرض 14.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.95 ريال سعودي.

بيتزا ريستورانت (295 جرام) متنوعة، متوفر عليها خصم يصل ل 50٪،السعر للحبة قبل العرض 28.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 15.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده على الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل:عروض هايبر بنده على السلع والمنتجات الغذائية: