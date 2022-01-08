روسيا: تصريحات واشنطن حول دورنا فى كازاخستان خبيثة وفظة

جدة - نرمين السيد - وصفت وزارة الخارجية الروسية التصريحات الواردة على لسان وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، حول دور الروس فى كازاخستان، بأنها تصريحات "خبيثة وفظة"، مؤكدة أنه "عندما يكون الأمريكيون فى منزلك، قد يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة".





وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الخارجية فى موسكو، اليوم السبت، إن بلينكن علق على "الاستجابة المشروعة المطلقة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعى لدعوة القيادة الكازاخستانية لتقديم المساعدة فى ضمان الأمن" بملاحظة خبيثة. وأشار بيان الخارجية الروسية إلى ما قاله بلينكن بأن "درس واحد من التاريخ الماضى: عندما يكون الروس فى منزلك، يصعب إجبارهم على المغادرة". وردت الخارجية الروسية على بلينكن، قائلة: "إذا كان أنتونى بلينكن مغرمًا جدًا بدروس التاريخ، فدعوه يقصد ما يلى: عندما يكون الأمريكيون فى منزلك، قد يكون من الصعب البقاء على قيد الحياة، وعدم التعرض للسرقة أو الاغتصاب".

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