الكرملين: بوتين وتوكاييف بحثا تدابير إعادة النظام فى كازاخستان

جدة - نرمين السيد - كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم السبت، عن محادثة هاتفية طويلة أجراها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الكازاخستانى قاسم جومرت توكاييف، حيث ناقشا وضع الأزمة فى كازاخستان.





وفى بيان له اليوم، أكد الكرملين أن "الرئيسين تبادلا وجهات النظر حول التدابير المتخذة لإعادة النظام فى كازاخستان"، لافتًا إلى أن الجانبين اتفقا على "البقاء على تواصل دائم" بشأن مستجدات الوضع.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الجمعة، أن قوات حفظ السلام الروسية، بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون الكازاخستانية، تمكنت من السيطرة بشكل كامل على مطار ألمآتى.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أمس الجمعة: "حتى الآن، وبالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون فى جمهورية كازاخستان، تم وضع مطار ألمآتى تحت السيطرة الكاملة".

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن مهام قوات حفظ السلام الروسية تضمن أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة فى ألمآتى وغيرها من المرافق المهمة "يتم ضمان أمن القنصلية العامة لروسيا الاتحادية الموجودة فى المدينة والمرافق المهمة الأخرى".

فيما اعتقلت الشرطة فى مدينة ألمآتى الكازاخستانية أكثر من 70 مسلحًا كانوا قد هاجموا المبانى الإدارية، بالإضافة إلى 30 لصًا، حسبما ذكرت "سبوتنيك كازاخستان"، نقلا عن الشرطة.

وحسبما ذكرت "سبوتنيك كازاخستان" عبر قناتها على منصة "تليجرام"، فإن "أكثر من 70 مسلحًا هاجموا المبانى الإدارية، وأكثر من 30 لصًا تم اعتقالهم فى ألمآتى".