السعودية ترصد حالتى وفاة و3068 إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل حالتى وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع حصيلة الوفيات بالفيروس التاجى فى المملكة إلى 8892 حالة وفاة.





وفى بيان صحفى، أكدت وزارة الصحة السعودية تسجيل 3068 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا، تزامنًا مع ظهور المتحور الجديد "أوميكرون"، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 575293 حالة مؤكدة. وبحسب البيان السعودى، تعافت 793 حالة جديدة من الإصابة بكورونا، ليصل إجمالى المتعافين من الوباء فى المملكة إلى 545771 حالة تعاف.

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