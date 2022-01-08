Africa Cup of Nations تردد القنوات الناقله لامم افريقيا 2022 القنوات المجانية المفتوحة والمشفرة

Africa Cup of Nations تردد القنوات الناقله لامم افريقيا 2022 حيث يترقب عشاق الساحرة المستديرة إعلان تردد القنوات الناقله لكاس أمم أفزيقيا وموعد مباريات اليوم وجدول ترتيب المجموعات عقب انتهاء الجولة الأولى من دور المجموعات، هذا وتقام البطولة الحالية لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون حيث تبدأ مرحلة المجموعات يوم الأحد 9 يناير 2022، وذلك بمباراتين المباراة الافتتاحية في تمام الساعة السادسة بتوقيت القارة والتي تجمع الكاميرون الدولة المستضيفة ضد بوركينا فاسو، ويليها في التاسعة مساء الأحد بتوقيت القاهرة مباراة أثيوبيا والرأس الأخر، وسنتابع من خلال هذا التقرير جدول تفصيلي بموعد مباريات كأس أمم أفريقيا من المباراة الافتتاحية وحتى المباراة النهائية، كما سنتابع ترددات القنوات المفتوحة والمجانية الناقلة لمباريات البطولة يومياً، وكذلك سيتم تحديث هذا التقرير يوميا بجدول ترتيب المجموعات عقب انتهاء مباريات اليوم أول بأول.

Africa Cup of Nations تردد القنوات الناقله لامم افريقيا 2022 المفتوحة المجانية

وتجدر الإشارة إلى أنه يجب الاحتفاظ برابط هذا التقرير لتكون على متابعة لصيقة بأحداث وفاعليات البطولة ونتيجة المباريات بصورة يومية، وتعتبر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 إحدى أهم البطولات لكرة القدم التي يتابعها بشغف عشاق نجوم الكرة الأفارقة والعرب، ويأتي على رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح نجم نجوم المنتخب المصري، بالإضافة إلى زميله في ليفربول السنغالي ساديو ماني، وكذلك متابعة النجم الجزائري “رياض محرز” نجم مانشستر ستي، لذلك نجد تعاظم على مؤشرات البحت “جوجل” على ترددات القنوات الناقلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 سواء كانت قنوات مفتوجة مجانية أو قنوات مُشفرة.

ما هو تردد قنوات بي إن سبورت الناقلة لكأس أمم أفريقيا 2022 Africa Cup of Nations

ومن الجدير بالذكر إعلان مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورتس عن نقلها الحصري لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، وذلك بمنطقة الشرق الأوسط، لذلك فقد خصصت شبكة بين سبورت القطرية قنوات ماكس التي قامت بتشفيرها وأصبحت قنوات مدفوعة مسبقًا لنقل فاعليات وأحداث ومباريات واستوديوهات تحليلية لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2022، كما ستقون باقة بي إن سيورت الرياضية القطرية بنقل مباشر لحفل افتتاح البطولة على القناة المفتوحة المجانية.

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat مدار نايل سات 12604 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11585 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 8 West A 11013 أفقي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2 Arabsat 2C/2D/3A 11623 عمودي 27500 DVB-S2 8PSK 2/3 إرديتو 2

تردد قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 1 Max الرياضية القطريةترددات قناة بي إن سبورت beIN Sports HD 2 Max الناقلة كأس أمم أفريقيا 2022

المعلقون الرياضيون بشبكة قنوات بين سبورت

أحمد عبده.

رؤوف خليف.

أحمد فؤاد.

يوسف سيف.

خالد الغول.

حفيظ دراجي.

محمد بركات.

علي محمد علي.

أحمد الطيب.

عثمان القريني.

عبدالناصر السهلي.

نوفل باشي.

عادل خلو.

عصام الشوالي.

خليل البلوشي.

لحدان الفيحاني.

جواد بدة.

خالد الحدي.

سوار الذهب.

موعد المباراة طرفي المباراة المجموعة السادسة بتوقيت القاهرة

السابعة بتوقيت مكة المكرمة الكاميرون بوركينا فاسو المجموعة الأولى (A) التاسعة بتوقيت مصر.

العاشرة بتوقيت السعودية أثيوبيا الرأس الأخضر المجموعة الأولى (A)

ترددات القنوات التي أعلنت عن إذاعة مباريات من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022

قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500. قناة الجزائرية الأولى: نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ). قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500. قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500. قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2. قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500. قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

سعر باقة بي إن سبورت الرياضية المُشفرة لمشاهدة بطولة كأس أمم أفريقيا 2022

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن أسعار باقة مباريات كأس الأمم الأفريقية بمصر، وجاء السعر للمشتركين الساري اشتراكهم بسعر 627 جنيها مصريا، أما عن من يشترك جديداً فقد حددت الشبكة سعر 912 جنيهًا لفتح باقة القنوات، أما عن أٍعار الاشتراكات بالبلدان العربية والأجنبية الأخرى، فقد اعلنت شبكة بين سبورت عن سعر الباقة بقيمة 45 دولار أمريكي.

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