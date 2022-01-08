الاستعلام عن دعم ريف عبر رابط البوابة الالكترونية منصة الدعم الريفي reef.gov.sa

الاستعلام عن دعم ريف، برقم الهوية من أبرز خدمات الحكومة في المملكة، ويتم التقديم فيها من خلال منصة دعم ريف الإلكترونية. أتاحتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لكل الراغبين في الاستفادة من الإعانة المادية. وهي موجهة لكل من الأسر المنتجة وفئات المزارعين الصغار والعاملين في قطاع الزراعة. وتجدر الإشارة لكل من يبحث عن ريف تسجيل بأنه يتم صرف مبالغ شهرية لكل المزارعين الذين يقيمون في الريف ويقومون بأنشطة زراعية تصب في صالح حكومة المملكة العربية السعودية. ولكن يجب على كل راغب في تسجيل دعم ريف أن يعلم بأنّ هذه الخدمة تقدم وفق شروط. من أهمها هي أن يكون دخل المتقدم أقل من 6000 ريال سعودي، وسنتحدث في مقالنا هذا عن استعلام دعم ريف برقم الهوية، والشروط الواجب توفرها في المتقدمين، تابعوا معنا التفاصيل.

الاستعلام عن دعم ريف

تجدر الأشاعرة لكل المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن طريقة استعلام عن دعم ريف، بأن الدعم الريفي يعتبر من بين الخدمات المهمة التي التي تلتزم حكومة المملكة العربية السعودية بتقديمها لكل المزارعين المستحقين للإعانة. فكل مزارع دخله أقل من 6000 ريال ويزاول مهنة بالزراعة يحتاج إلى راتب كل شهر يعينه في عمله. مما يسهل عليه الأمور ويوفر له الإمكانيات الأساسية خصوصا لمن تنقصهم المواد والخبرة.

بالإضافة إلى ذلك، لا بد أن يعرف كل من يرغب في استعلام عن دعم ريف. بأنه من خلال البرنامج يمكنهم ربط عملهم بكل المؤسسات الريفية المساعدة. وكذلك الجمعيات التعاونية التي تسهل لهم كافة الخدمات الزراعية في مجالهم، ويمكن لكافة المستعلمين عن دعم ريف تسجيل أن يقوموا بتقديم طلباتهم من خلال منصة دعم ريف الإلكترونية التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة.

علاوة على ذلك، فإن استعلام عن دعم ريف يتم من خلال رقم الهوية، وهذا من خلال موقع وزارة البيئة. ويتعين على كل مواطن راغب في تسجيل دعم ريف أن يمتلك حساب في الموقع وإذا لم يكن له حساب ينشئ حساب جديد. ثم يختار الخدمات الإلكترونية ويضع كل البيانات المطلوبة منه كاسمه وعنوانه ورقم هاتفه. ثم يقوم بالنقر على زر الاستعلام لتهر له كل معلوماته وتفاصيله لدعم ريف.

شروط استحقاق دعم ريف

لا بد أن يعلم كل من يبحث عن استعلام عن دعم ريف بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة قد وضعت شروط محددة. وهذا من أجل أن يكون المتقدم مستحق لتسجيل دعم ريف، من أهم هذه الشروط أن يقوم المواطن بالتقديم في منصة دعم ريف الإلكترونية. كما يلزم أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية، وحاملا لبطاقة تنقل داخل المملكة العربية السعودية وتكون سارية المفعول.

بالإضافة إلى ذلك من الشروط الضرورية، يجب أن لا يتجاوز سنّ المتقدم لطلب الدعم واحد وعشرين عاما. كما يجب أن يكون المزارع الذي تقدم بالطلب هو المشرف الأساسي لمشروع العمل. وأن لا يتجاوز دخله الشهري ستة آلاف ريال سعودي، ولا يزيد عدد البرامج التي تقدم لها عن ثلاث برامج دعم من تلك البرامج التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية.

علاوة على ذلك من شروط دعم ريف تسجيل، يجب أن يكون المتقدم مقيما في منطقة ريفية مشمولة بالدعم الريفي. وأن يكون للعامل عمل حر، ويشترط أيضا أن يزاول مهنته بإحدى الأعمال الزراعية التي يدعمها برنامج دعم ريف. ولا يجب أن يشغل المواطن السعودي المتقدم أي وظيفة في القطاع الخاص أو العام في حكومة المملكة العربية السعودية.

كيفية التسجيل في دعم ريف

يستفسر الكثير من المواطنين الذين يرغبون في استعلام عن دعم ريف عن طريقة التقديم للاستفادة من برنامج دعم ريف. والذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة للأسر المنتجة، والعاملين في قطاع الزراعة. وهذا من أجل تسهيل الأمور على كل المواطنين وسنوضح لكم طريقة التقديم من خلال المنصة الإلكترونية وهذا باتباع مجموعة من الخطوات البسيطة التالية:

في بادئ الأمر يجب على كل متقدم أن يدخل إلى منصة دعم ريف

ثانيا: يقوم بالنقر على أيقونة إنشاء حساب جديد في المنصة المتواجد في أعلى الواجهة الرئيسية.

ثالثا: يقوم بتدوين كل البيانات الخاصّة به والمطلوبة على منصة دعم ريف، والمتمثلة في (الاسم الرباعي والعنوان والجنسية وتاريخ الميلاد، رقم الهوية، نوع الجنس، الرقم السري.

بالإضافة إلى ذلك، يقوم المواطن بتأكيد رقمه السري التي تم تعيينه.

ثم يدرج المتقدم رقم الجوال وبعدها سيصله كود التحقق على رقمه، يدخل الكود الذي وصله على رقمه ثم يقوم بالتحقق منه.

يقوم باستكمال باقي خطوات تسجيل البيانات، ثم ينقر ينقر على زر التسجيل، ويقوم بتقديم طلب الدعم بالنقر على الأيقونة الخاصة به، وبهذا يكون المواطن قد أتم تسجيله في دعم ريف على أكمل وجه.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

تجدر الإشارة لكل من قام باستعلام دعم ريف بأنّه يتم صرف راتب دعم ريف كل شهر أول يوم من الشهر الميلادي. وتعمل الهيئة العامة للزراعة على إيداع راتب شهري بشكل دوري لكل مستفيد من دعم ريف. وحسب النظام المعمول به في المملكة، فإن صرف الراتب قد يتقدم أو يتأخر إذا وافق يوم عطلة. فإذا صادف يوم الجمعة يتم صرفه بيوم الخميس. وإذا كان موعد صرفه بالسبت يتم صرفه بالأحد.

إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا، تحدثنا عن موضوع الاستعلام عن دعم ريف بشكل عام. والذي تقدمه وزارة البيئة والمياه والزراعة لكل من الأسر المنتجة والعاملين في القطاع الزراعي. كما تطرقنا إلى أهم الشروط الواجب توفرها لكل الراغبين في تسجيل دعم ريف. وأوردنا لكم مختصر طريقة التقديم في دعم ريف، وموعد نزوله بعد أن يتم التسجيل.