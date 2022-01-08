ردّ جيرارد بيكيه على ادعاء أحد الصحفيين بكونه اللاعب الأعلى دخلا في برشلونة الإسباني، وذلك بالكشف عن راتبه السنوي.
وادعى لويس كانوت في حوار تلفزيوني، أن الإسباني بيكيه يتقاضى 28 مليون يورو سنويا، متجاوزا بذلك العديد من اللاعبين أمثال سيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا وصامويل أومتيتي.
وعرض بيكيه في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، صورة قال إنها لنصف راتبه السنوي، تحمل الرقم 2.328.884 يورو.
ونفى برشلونة حسبما ذكر موقع "يوروسبورت"، أن تكون الأرقام التي ذكرها الصحفي كانوت دقيقة.
وقال النادي الكتالوني في بيان: "نعتبر أنه من غير الملائم وغير المهني تقديم هذه المعلومات المالية على أنها صحيحة"، واصفا كلام الصحفي بأنه "خاطئ".
ويعاني "البلوغرانا" من صعوبات مالية، حيث اضطر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للرحيل إلى باريس سان جرمان في الصيف، كما قدّرت تقارير ديون النادي الإسباني بمليار دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيكيه ينشر حسابه البنكي ردا على ادعاء "اللاعب الأعلى أجرا" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.