العراق يتسلم 50 داعشيًا من سوريا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال بيان خلية الإعلام الأمنى، إن "العراق تسلم 50 متهما عراقيا ينتمون الى عناصر عصابات داعش من الذين ألقى القبض عليهم داخل الأراضى السورية سابقًا".

وأشار البيان العراقى إلى أنه عملية التسليم جرت "بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السورى عن طريق منفذ ربيعة"، لافتًا كذلك إلى أنه "تم تسليمهم إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".