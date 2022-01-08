طريقة شحن جواهر فري فاير بالطريقة الرسمية من الموقع الرسمي للعبة 2022

تعتبر لعبة فري فاير من أفضل الألعاب الإلكترونية الجديدة ويعد شحن جواهر فري فاير من أهم الأشياء الأساسية في اللعبة التي يبحث عنها الكثير من محبي فري فاير وتساعدهم من التقدم في مستوى اللعبة، ويهتم الكثير بشراء جواهر فري فاير من أجل الحصول على العناصر المهمة في اللعبة تتمثل في شراء أسلحة وسكن وملابس ومعدات وتطوير شخصية اللاعب وغيرها من العناصر، لذلك تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة أسهل الطرق التي يستخدمونها في شحن جواهر لعبة فري فاير.

أولا يقوم اللاعب بالدخول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للعبة فري فاير.

ثم يقوم اللاعب بتسجيل الدخول من خلال حسابه في اللعبة عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يقوم باختيار كمية الجواهر التي يرغب في شرائها من الموقع الرسمي للعبة.

ثم يقوم بتحديد الطريقة التي سيقوم بالدفع عن طريقها عبر الموقع.

بعد ذلك يؤكد عملية الدفع حتى يتم إرسال الجواهر التي قام بشحنها اللاعب عبر الموقع.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة يتم تحويل الجواهر بكل سهولة ويجدها اللاعب بشكل مباشر داخل حسابه في اللعبة.

نقوم بشحن الرصيد في خط أورنج الخاص بصاحب اللعبة.

ثانيا بعد تحويل الرصيد نقوم بتحويل الرصيد إلى جواهر فري فاير من موقع ship shape.

ثالثا يقوم اللاعب بتحديد البلد التابع لها مع تحديد العملة الخاصة ببلده.

رابعا يقوم بالضغط على أيقونة الحصول على جواهر.

خامسا يقوم بكتابة رقم المحمول الذي تم شحن الرصيد به وتحديد عدد الجواهر التي يتم شرائها.

سادسا القيام بالنقر على كلمة موافق، وبذلك يتم شحن جواهر فري فاير.

يمكن للاعب أن يقوم بفتح مجموعة من الرقصات والحركات التي تزيد من متعة اللعبة.

تكرار عملية شحن جواهر فري فاير أكثر من مرة في المباراة الواحدة يزيد من فرصة المستخدم الاستمتاع بكل خصائص اللعبة.

يمكن شحن جواهر لعبة فري فاير من خلال تجميع كروت جوجل وتحويلها إلى جواهر.

خطوات شحن جواهر لعبة فري فايرخطوات شحن جواهر فري فاير عن طريق اورانجمميزات جواهر لعبة فري فاير