شروط التسجيل في دعم ريف للعاطلين ورابط التسجيل للحصول على الدعم reef.gov.sa

شروط التسجيل في دعم ريف للعاطلين من أكثر المواضيع بحثاً على محرك البحث جوجل، ولذلك سوف نقوم من خلال هذا المقال وعبر موقعكم ثقفني بتوضيح الشروط اللازمة لحصول العاطلين على دعم ريف، ومتى ينزل دعم ريف شهر يناير 2022، ويهتم برنامج ريف بتقديم الدعم للأسر الريفية و المزارعين، ويهدف البرنامج إلى تحسين القطاع الزراعي الريفي وتطويره، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين العاملين في هذا القطاع، والعمل على رفع الإنتاجية من خلال تمكين المزارعين من الطرق الحديثة للزراعة، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة والمعدات لذلك، وعقد دورات تدريبية وتثقيفية للمزارعين في مختلف الزراعات، ويهتم البرنامج بتقديم الدعم للعديد من القطاعات، منها قطاع تربية النحل، ومنتجي البن العربي والمحاصيل البعلية، والورد والفاكهة المستهدفة بالدعم.

شروط التسجيل في دعم ريف للعاطلين

يبحث الكثير من العاطلين على الحصول على دعم ريف لإقامة مشروع خاص بهم، يغنيهم ويجعلهم فاعلين ومؤثرين بالإيجاب في اقتصاد المملكة العربية السعودية، وما هي شروط استحقاق دعم ريف العامة، وفيما يلي الشروط المطلوبة للحصول على الدعم للعاطلين وهذه الشروط كالتالي:-

يجب توافر جميع الشروط العامة الأخرى لاستحقاق الدعم.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم سعودي الجنسية.

يمتلك بطاقة تنقل سارية المفعول.

الإقامة في منطقة مشمولة بالدعم المقدم من برنامج ريف.

أن يكون مزاولاً للنشاط الزراعي ويقدم ما يثبت ذلك.

ألا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 6000 ريال سعودي.

لديه حساب بنكي مفعل وساري حتى يتلقى الدعم من خلاله.

رابط التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

يتم التسجيل في الدعم إلكترونياً من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة التالية:-

الدخول على موقع برنامج ريف الإلكتروني.

إدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ودقيق.

النقر على أيقونة إنشاء حساب جديد مع تعبئة كافة البيانات المطلوبة.

الدخول إلى حسابه من خلال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين به.

اختيار وتحديد أحد برامج الدعم الموجودة والتي تتفق مع مشروعه الراغب في تلقي الدعم لتطويره.

إدخال كافة البيانات الموجودة الخاصة بالمشروع والنقر على أيقونة إرسال.

متى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

يتم دراسة المستندات المقدمة في طلب الحصول على دعم ريف خلال 60 يوم عمل، وفي بعض الأحيان يستغرق ذلك مدة أكبر، ويتم إعلام المستفيد بقبول طلبه أو رفضه بعد تقديم الطلب ب60 يوم، وذلك في قطاع القيمة المضافة والقطاعات الزراعية.