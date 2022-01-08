وزارة الخارجية تواجه صعوبة في التواصل مع الأردنيين في كازاخستان لانقطاع الاتصالات والإنترنت

دوت الخليج :- قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الخميس، إنها تواجه صعوبة في التواصل مع الأردنيين في كازاخستان بسبب انقطاعات الاتصالات والانترنت.

وذكر الناطق باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول : إن الوزارة تتابع أوضاع الأردنيين في كازاخستان، لكن التواصل يواجه صعوبة بسبب انقطاعات الاتصالات والإنترنت الذي يعود على فترات متقطعة ويعتمد على المدينة التي يتواجد فيها الأردنيين هناك.

ويحاول مركز العمليات في مقر الوزارة التواصل عند عودة الاتصالات والإنترنت في كازاخستان، وفق المملكة .

واطمأنت وزارة الخارجية ومن خلال السفارة الأردنية على عدد كبير من الطلبة في كازاخستان، وطالبتهم بالابتعاد عن التجمعات والبقاء في المنازل.

يذكر أن عدد الأردنيين في كازاخستان حوالي 800 أردني منهم 600 طالب موزعين على عدة مناطق.