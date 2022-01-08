بغداد تتحول إلى كرنفال احتفال فى الذكرى 101 لتأسيس الجيش العراقى ـ صور

جدة - نرمين السيد - شهدت العاصمة العراقية، بغداد، أمس الجمعة، احتفالات كبيرة بالذكر الـ 101 لتأسيس الجيش العراقى، وسط حضور جماهيرى غفير، حيث تحولت العاصمة إلى كرنفال بمسيرة آلية ضخمة للجيش جابت الشوارع، وشارك فيها المواطنون العراقيون، وسط تفاعل بهواتفهم الذكية، ابتهاجًا بعيد الجيش والشرطة وقرب انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان.





وحسبما ذكرت تقارير عراقية، فقد تركزت الاحتفالات الشعبية بتأسيس الجيش العراقى عند منطقة الأعظمية، وسط أجواء من الفرح والسرور بين مواطنى المناطق التى مرت بها المسيرة.

ولاقت المسيرة ترحيبًا وتفاعلاً كبيرًا من حشود المواطنين المتجمهرين فى شوارع وأزقة تلك المناطق والذين وثقوا هذا الكرنفال عبر آلاف الصور والفيديوهات.

وحسبما نقلت خلية الإعلام الأمنى، نظمت أمانة بغداد فى المتنبى، بحضور المعمار علاء معن، أمين بغداد، احتفاء بتأسيس الجيش والشرطة العراقية، ونجاح البرنامج الحكومى لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، وقرب انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان المنتخب.

وقال بيان أمانة بغداد، إن "أمين بغداد قدم التهنئة للشعب العراقى وقواته الأمنية بمناسبة تأسيس الجيش العراقى الباسل الذى دافع عن أمن ووحدة العراق، وحقق النصر فى محافل الوغى، والدفاع عن أرض الوطن ضد الإرهاب والمعتدين، داعيًا بالرحمة والخلود لشهداء الجيش العراقى الباسل وجميع صنوف القوات الأمنية".