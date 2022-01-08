بغداد تتحول إلى كرنفال احتفال فى الذكرى 101 لتأسيس الجيش العراقى ـ صور

وحسبما ذكرت تقارير عراقية، فقد تركزت الاحتفالات الشعبية بتأسيس الجيش العراقى عند منطقة الأعظمية، وسط أجواء من الفرح والسرور بين مواطنى المناطق التى مرت بها المسيرة.
ولاقت المسيرة ترحيبًا وتفاعلاً كبيرًا من حشود المواطنين المتجمهرين فى شوارع وأزقة تلك المناطق والذين وثقوا هذا الكرنفال عبر آلاف الصور والفيديوهات.
وحسبما نقلت خلية الإعلام الأمنى، نظمت أمانة بغداد فى المتنبى، بحضور المعمار علاء معن، أمين بغداد، احتفاء بتأسيس الجيش والشرطة العراقية، ونجاح البرنامج الحكومى لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، وقرب انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان المنتخب.
وقال بيان أمانة بغداد، إن "أمين بغداد قدم التهنئة للشعب العراقى وقواته الأمنية بمناسبة تأسيس الجيش العراقى الباسل الذى دافع عن أمن ووحدة العراق، وحقق النصر فى محافل الوغى، والدفاع عن أرض الوطن ضد الإرهاب والمعتدين، داعيًا بالرحمة والخلود لشهداء الجيش العراقى الباسل وجميع صنوف القوات الأمنية".
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